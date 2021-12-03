Победитель Танців з зірками Макс Леонов признался, что год изменял любимой

Украинский хореограф и танцор Максим Леонов откровенно признался об измене своей любимой, что длилось не один год. Как же это пережила его девушка?

Участник "Танців з зірками" Макс Леонов откровенно рассказал об измене девушке. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Максим Леонов, который уже рассказал с кем у него были конфликты на "Танцях з зірками" , встречается с любимой Юлией девять лет. Однако за это время у парочки тоже был свой переломный момент и все из-за танцора.

С будущей гражданской супругой Леонов познакомился еще в 17 лет в Запорожье. Тогда его пригласили выкладывать танцы для детей. Там тренерством занималась и старшая на несколько лет Юлия. Но закрутился у них роман только после четырех лет знакомства.

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Сейчас же Макс впервые признался, что он год изменял девушке с партнершей с танцевальной студии, где он работал. Случилось это 4-5 лет назад. Тогда он жил вместе с Юлией, которая ни о чем не догадывалась.

Едва не разошлись из-за меня. Это было с моей партнершей, с которой я тогда танцевал. Это где-то около года продолжалось. Было очень сложно, – вспомнил Леонов в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Фото: скриншот YouTube

Хореограф до сих пор не может объяснить, почему он изменял Юле. По словам Макса, он зависел от любовницы финансово – брал у нее деньги, чтобы та платила за уроки с преподавателями и даже просил прямо на свои нужды.

Я пытался найти объяснение. Возможно это из-за страха. Даже на тот момент, танцуя с девочкой в паре, я был зависим от нее, потому что я в этой студии работал. У нас была договоренность: они заранее с мамой платят за меня за танцевальные сборы, за уроки, соревнования, поездки, а я потом отрабатываю с детьми. И по мере того, как я отрабатываю, конечно, я просил деньги, чтобы на пожить мне было, – рассказал танцор.

Впоследствии Макс развелся с любовницей. Но не потому, что осознал свой поступок, а просто девушка отправила его любимой совместной фотографии.

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Несмотря на предательство бойфренда, Юля дала ему еще один шанс и простила.

И она решила, что надо дать мне возможность раздуплится и понять, что я на есть на самом деле, – говорит Макс.

Кстати, Леонов уже сделал предложение любимой и теперь пара планирует свадьбу. По словам танцора, он хочет, чтобы это был красивый, классный день, который "останется в памяти". Хореограф признается, что сейчас самая большая его мечта – счастливая семья с Юлей.

Смотрите интервью Максима Леонова в программе "Звездный путь":

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