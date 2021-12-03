Із ким сварився Макс Леонов на Танцях із зірками: Це шоу не про комфорт

Відомий український хореограф і танцюрист Максим Леонов розповів про конфлікти з відомими партнерками на паркеті шоу "Танці з зірками"

Максим Леонов розповів, з ким у нього були конфлікти на "Танцях з зірками". / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Макс Леонов, який цієї осені потрапив у ДТП та поділився подробицями у Мережі, виступав на "Танцях з зірками" у парі з Машою Єфросініною, Оленою Кравець та Євгенією Власовою. У 2021 році танцюрист разом с екс-учасницею гурту "ВІА Гра" Сантою Дімопулос здобув омріяний кубок – пара перемогла на шоу.

Втім, коли глядачі на паркеті бачили неймовірну хімію між учасниками, їхні старання та зусилля, які вони докладали до танцю, то залаштунками часто траплялися конфлікти чи якесь непорозуміння. От і хореограф вперше зізнався, з ким було найважче знайти спільну мову.

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Конфлікти були з усіма абсолютно, тому що шоу не про комфорт. І люди, які ніколи не займалися бальними танцями, для них це складно, – пояснив Макс в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Максим Леонов і Санта Дімопулос. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Нагадаємо, що у Леонова був конфлікт і з Євгенією Власовою. Так, співачка посварилася з хореографом і навіть готова була все кинути і піти з проєкту. Тоді ж їй запропонували змінити партнера, та вона передумала і вони з Максом помирилися.

Водночас сам танцюрист пояснив, що такі конфлікти траплялися через втомленість на репетиціях, що позначалось на емоційному стані Жені.

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Із Женею було досить емоційно. Я постійно аналізую. Може дійсно я десь був не правий, – каже Макс.

Максим Леонов і Євгенія Власова. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Також Леонов зізнався, що вимогливий у своїй роботі, і навіть може прискіпуватись до дрібниць.

Щодо танцю – так (вимогливий, – Ред.). Звісно. І дуже часто я можу прискіпуватися до якихось дрібниць, які здаються дрібницею. Можна і без цього.

Дивіться інтерв'ю Максима Леонова у програмі "Зірковий шлях":

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Що відомо про Макса Леонова?

Хлопець родом із Запоріжжя. Він відомий український танцюрист і хореограф. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі за версією IDSA і віце-чемпіон України. Учасник шоу "Танці з зірками".

У "Танці з зірками" Макс потрапив завдяки Дмитру Дікусару, з яким він познайомимвся у 2016 році у танцювальній студії на Подолі.

Він був співзасновником цієї студії, відповідав за просування, піар, медіа. Він мені тоді почав говорити, що я створений для камери. Я такий: "Чому б і ні?" І він мене покликав до Грузії на "Танці із зірками". Звідти все почалося, – пригадав Леонов у програмі "Зірковий шлях".

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