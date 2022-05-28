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Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з'явилися на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 травня, 10:01
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Фотографія українського колективу Kalush Orchestra після перемоги на Єробаченні-2022 з'явився на головній вулиці Нью-Йорка Таймс-сквер
Kalush Orchestra з'явилися на Таймс-сквер
Kalush Orchestra з'явилися на Таймс-сквер

Ім'я українських музикантів сьогодні знають у всьому світі після грандіозної перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Навіть за океаном у США говорять про українців.

Підтвердженням цього з'явилося на головній вулиці Нью-Йорка. На Таймс-сквер розмістили величезний банер із фотографією Kalush Orchestra. Новиною поділилися на офіційному акаунті мовника "Євробачення" в Україні.

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Фотографію Kalush Orchestra у Нью-Йорку розмістив стрімінговий музичний сервіс Spotify.

Фото Kalush Orchestra у Нью-Йорку розмістив Spotify
Фото Kalush Orchestra у Нью-Йорку розмістив Spotify

Музиканти подякували стримінговій платформі за таку підтримку у своїх Instastories.

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Тепер Kalush Orchestra можна побачити на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Дякуємо за підтримку, це означає для нас! – написав колектив.

Скріншот – instagram.com/suspilne.eurovision

Раніше фронтмену гурту Kalush Orchestrа Олегу Псюку надали почесне звання в його рідному місті, на честь якого названо колектив.

Нагадаємо, що після свого повернення в Україну музиканти приєдналися до допомоги українським військовим та переселенцям. Днями Kalush Orchestra заявили, що розіграють кубок "Євробачення" та рожеву панамку на допомогу ЗСУ. Кошти, отримані від проведення розіграшу, піду до благодійного фонду Сергія Притули.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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