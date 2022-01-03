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Чому ніхто не вірить у роман Діми Шевченка та Каті Шеффер (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 09:04
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Фіналіст "Холотсячки-2" зустрів новий рік разом із новою дівчиною, яка брала участь у сезоні "Холостяка" з Максом Чмерковським
Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко/співачка Катя Шеффер
Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко/співачка Катя Шеффер / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, instagram.com/katyasheffer

У грудні фіналіст романтичного реаліті "Холостячка-2" нарешті поділився подробицями нових стосунків. Діма Шевченко зізнався, що зустрічається із 34-річною Катею Шеффер.

Вони познайомилися задовго до того, як почали виходити епізоди шоу і парі не можна було з'являтися разом на публіці. Шевченко розповів, що останні випуски "Холостячки-2" дивився разом із коханою.

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Новий рік закохані теж зустріли разом – у соцмережах опубліковано кадри, де Шевченко цілує Шеффер. Але багато користувачів не вірять у щирість їхніх почуттів і взагалі в те, що Діма та Катя не піаряться.

Діма Шевченко та Катя Шеффер разом зустріли новий рік
Діма Шевченко та Катя Шеффер разом зустріли новий рік / Фото: instagram.com/katyasheffer

У коментарях під відео з парою користувачі Instagram пишуть, що "поцілунок ще нічого не означає", а хтось упевнений, що таким чином Катя Шеффер вирішила "розкрутити свою сторінку":

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  • "Цей союз ненадовго"
  • "Шкода, що не Злата, вона йому дуже підходить. Злата натуральна, а ця вся штучна Барбі"
  • "Катюха теж вирішила собі інст розкрутити за рахунок Дімона"
  • "Поцілунок у щоку ще нічого не означає"

Що відомо про Катю Шеффер

Катерині Шеффер 34 роки. Вона живе у Києві та виховує сина. У 2008 році Катя потрапила до тріо "Голлівуд" продюсера Юрія Нікітіна, та вже через два роки вона вирішила покинути колектив і будувати сольну кар'єру.

Катерина Шеффер має сина
Катерина Шеффер має сина / Фото: instagram.com/katyasheffer

Катя вже познайомила сина зі своїм новим бойфрендом, а сам Діма Шевченко каже, що давно мріє про своїх дітей.

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Шеффер була учасницею українського "Холостяка" з Максом Чмерковським у 2011 році.

Раніше повідомлялося, що Злата Огнєвіч зустріла Новий рік у компанії учасника "Холостячки-2".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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