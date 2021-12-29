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Фіналіст Холостячки Діма Шевченко закрутив роман із матір'ю-одиначкою після відмови Злати Огнєвіч

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
29 грудня, 10:16
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Дмитро Шевченко недовго залишився холостяком. Фіналіст романтичного реаліті нарешті поділився подробицями нових стосунків
Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко назвав ім'я своєї нової дівчини.
Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко назвав ім'я своєї нової дівчини. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, katyasheffer

Ще раніше фіналіст "Холостячки-2" Діма Шевченко повідомляв, що він все-таки переїхав зі Львова до Києва, мовляв, там на нього "чекає кохання". Фоловери одразу почали догадуватись, що це Злата. Але не так то було. Виявилося, що обраницею чоловіка стала 34-річна співачка Катерина Шеффер.

Діма та Катя познайомилися "по-сучасному" – у Facebook. Тоді ж спортсмен одразу запросив дівчину на перше побачення. Знайомство пройшло успішно, тож чоловік незабаром покликав співачку на другу зустріч – на тренування з боксу.

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При першій зустрічі було відчуття, що я давно її знаю. Не було напруження і думки про те, що сказати, що зробити, чи правильно я поводжуся. Була легкість у спілкуванні, і це мені сподобалося, – розповів Дмитро в кулінарному YouTube-шоу "НеВинная".

До слова, сама Катерина Шеффер також брала участь в проєкті "Холостяк-1" з хореографом Максом Чмерковським.

Відомо, що співачка та спортсмен почали зустрічатися ще задовго до транслювання фінальних серій, тому, за умовами контракту, Діма не міг з'являтися з Катею в громадських місцях. Тож пара проводила час разом вдома та у закритих залаз ресторанів.

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Дмитро та Катя познайомилися у соцмережі.
Дмитро та Катя познайомилися у соцмережі. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, katyasheffer

Ба більше, Шевченко зізнався, що останні випуски "Холостячки-2" він дивився разом з коханою. Це стало випробуванням для їхніх стосунків. Адже, як ми знаємо, в фінальних епізодах між Златою та Дімою було багато "гарячих" моментів, які спровокували ревнощі в співачки.

Я думаю, їй можна пам'ятник уже ставити. Вона погано реагувала. Я з півпогляду розумів, намагався або переключити, або відволікти. Але наступного дня прилітали. Каже: "Ага, це ми вчора пропустили", – згадує Шевченко.

Окрім того, як виявилось, Шеффер живе в тому ж будинку, що й Огнєвіч. Вона самостійно виховує сина, з яким Дмитро вже знайшов спільну мову.

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У дівчини Дмитра є син.
У дівчини Дмитра є син. / Фото: katyasheffer

Якщо з сином познайомила, для мене це вже вважається серйозними намірами. Думаю, що дівчина не знайомитиме дитину аби з ким. Для мене дитина – не перешкода. Це маленький друг, з яким я вибудовую стосунки, – сказав чоловік.

Також Дмитро зізнався, що сам давно мріє про власних дітей, і для нього вже не має значення, чи хлопчик це буде, чи дівчинка.

Додамо, що Катерина Шеффер у 2008 році потрапила до тріо "Голлівуд" продюсера Юрія Нікітіна. Вже через два роки вона вирішила залишити колектив і будувати сольну кар'єру.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла про почуття до переможця реаліті Андрія Задворного після їхнього розставання.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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