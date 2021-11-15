Чому співачка LAMA не хоче виходити заміж за свого бойфренда, який молодший за неї на 16 років

Співачки Ламі (Наталія Деньків) – 45, а її бойфренд молодший за неї на 16 років. Але різниця у віці пару зовсім не бентежить. Головне, вважає Лама, не вік, а стан душі

LAMA розповіла, чому не поспішає виходити заміж / Фото: скриншот

Інформації про обранця артистки не так багато – його звуть Роман і він фінансист. Вони з Наталією зустріли друг одного у складний період життя, але знайомство виявилося необхідним обом.

Однак близькі Романа не схвалювали цього союзу. Мама обранця співачки думала, що це швидкоплинне захоплення сина. Але кілька років тому Роман зробив пропозицію Наталі , але співачка не поспішай пов'язувати себе узами шлюбу.

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Кімната вся обставлена у свічках. Він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж, з обручкою. Думаю: "Для чого це робити, весілля?" Ось сенс? Що може бути красивішим за пережите нами щодня. Якщо вже потрібно буде для чогось. А так, щоби була якась необхідність... До чого – розповіла співачка у програмі "Світське життя".

LAMA зустрічається з бойфрендом, який молодший за неї на 16 років / Фото: скриншот

До слова, раніше LAMA в одному з інтерв'ю зізнавалася, що не любить весілля.

Мені цікавий сам цей процес. Коли йде пропозиція... А далі весілля. А далі мені вже не подобаються всі ці атрибути, це для мене вже неважливо... Усі мене чомусь запитують про якесь весілля. А я не знаю, це якийсь психологічний момент, я не люблю весілля та не люблю похорону

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю LAMA для програми "Зірковий шлях":

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