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Чому Пивоваров випускає дві версії однієї пісні українською та російською – співак назвав причину

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
30 листопада, 12:22
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Відомий український співак Артем Пивоваров радує свою армію шанувальників прем'єрами треків відразу двома мовами – в основному українською та російською
Чому Артем Пивоваров випускає ті самі пісні двома мовами
Чому Артем Пивоваров випускає ті самі пісні двома мовами / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Це стосується й нової композиції Артема – "Міраж", яку артист презентував нещодавно. Але майже під кожним відео фанати Пивоварова запитують – чому він випускає одразу дві версії треку. На це запитання Пивоваров відповів в інтерв'ю "Сьогодні":

Для мене взаємодія з музикою – це насамперед задоволення. Внаслідок – пісні, які я створюю, створюються в моменті імпульсу. Я не замислююся про те, якою мовою я хотів би випускати пісню. Тому я не обмежую себе і свій політ фантазій і можу дозволити собі випускати пісні двома, трьома мовами, – ділиться з нами Артем.

Артист додав, що для нього це можливість бути багатогранним, бути "за межами сприйняття мовних бар'єрів".

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Мені приходять ідеї у різних формах. Допустимо, є пісні, які я пишу англійською мовою. Але вони ще не виходять, але це не означає, що я не хочу їх випускати – усьому свій час, – розповів Артем.

Повне інтерв'ю з Артемом Пивоваровим читайте на сайті "Сьогодні" дуже скоро!

Слухайте обидві версії пісні Артема Пивоварова "Міраж":

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Шанувальникам подобається, що Артем не зупиняється і продовжує випускати двомовні треки, роблячи такий великий обсяг роботи.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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