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Учасниця Дитячого Євробачення від України почала вчитися вдома ще до пандемії – у чому причина

Ексклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 11:22
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За словами Олени, через участь у "Дитячому Євробаченні" її графік розписано похвилинно. Але крім цього, юній виконавиці потрібно також встигати вчитися
Олена Усенко, яка представляє Україну на Дитячому Євробаченні, навчається вдома - співачка назвала причину
Олена Усенко, яка представляє Україну на Дитячому Євробаченні, навчається вдома - співачка назвала причину / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот, instagram.com/ellen_usenko

Олена Усенко зараз посилено готується представляти Україну на вокальному конкурсі у Парижі. В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" вона розповіла, що весь свій час присвячує урокам співу та освоєнню музичних інструментів. Але про звичайні заняття з шкільних предметів не забуває, у цьому вона також старається досягти успіху.

Я намагаюся поєднувати. Зараз проходжу за один рік два класи – восьмий та дев'ятий, це вдвічі більше роботи, ніж зазвичай. Навчаюся у дистанційній школі, там майже немає контакту з учителями, – каже переможниця Нацвідбору.

Представниця України на "Дитячому Євробаченні" зараз проходить два класи за один
Представниця України на "Дитячому Євробаченні" зараз проходить два класи за один / Фото: instagram.com/ellen_usenko

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Виявилося, що Олена вже давно навчається не у звичайній школі, а дистанційно. Це пов'язано з її творчою діяльністю, адже співати вона почала ще у дитинстві, а в перше вийшла на сцену у сім років.

Я навчаюсь там із шостого класу, бо тоді дуже поглиблено почала займатися творчістю. Важко було б поєднувати вокал із уроками у звичайній школі, – ділиться Усенко.

З викладачами їй вдається зберігати добрі стосунки, тому вони з розумінням ставляться до її зайнятості.

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Марина Григоренко
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