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Учасниця Дитячого Євробачення від України розповіла про страх сцени: Сказала мамі, що ніколи не співатиму

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 15:10
В закладинки
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Зараз для Олени Усенко виступати перед глядачами – це не стрес зовсім, а лише задоволення, але раніше вона мала страх публіки. Як вона з цим упоралася?
Одного разу Олена Усенко забула слова на сцені
Одного разу Олена Усенко забула слова на сцені / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Юна виконавиця, яка з вагомої причини почала вчитися вдома ще до карантину займається вокалом з дитинства. У сім років вона вже співала на сцені, але цей досвід був не зовсім вдалим. Тоді з Оленою сталася неприємність, яка потім довго не давала їй спокою. Про це вона розповіла "Сьогодні" в ексклюзивному інтерв'ю.

Я вперше вийшла на сцену і там все пішло не за планом, бо я забула слова, – згадує переможниця Нацвідбору.

Такий конфуз нерідко відбувається і з досвідченими артистами, але для маленької Олени забути рядки пісні на той момент здавалося чимось жахливим.

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Після цього я сильно злякалася і сказала своїй мамі, що більше ніколи в житті не співатиму. Тоді у мене був дуже великий страх сцени, з яким я довго боролася, – ділиться представниця України на "Дитячому Євробаченні 2021".

Подолати страх публіки Олені допомогла викладачка вокалу
Подолати страх публіки Олені допомогла викладачка вокалу / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Зараз вона вже з цим впоралася і перед виходом на сцену відчуває лише легке хвилювання. Продовжити співати Олену мотивувала викладачка вокалу, до якої її відправила мама.

Я стежила за зірками і продовжувала дивитися різні телепередачі, такі як "Голос країни" та "Голос. Діти". Дуже хотіла виступати, але боялася, що все знову піде за планом. Потім моя мама знайшла правильного педагога – Катю Комар. Я поїхала до неї на проби, на яких дуже хвилювалася, але потім все ж таки почала з нею займатися. Зараз, завдяки Каті, я така, яка є, – каже Усенко.

Також Олена розповіла про заздрість та хейт, пов'язані з її перемогою у Нацвідборі, та поділилася подробицями підготовки до виступу на "Дитячому Євробаченні 2021", що відбудеться 19 грудня в Парижі. Читайте про це в інтерв'ю з Оленою Усенком в одному з наших наступних матеріалів.

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