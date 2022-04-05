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Показала своє справжнє лице. Ілона Гвоздьова згадала ганебний вчинок Тетяни Денисової

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 22:53
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Хореограф Тетяна Денисова шокувала танцівницю Ілону Гвоздьову, не сказавши ні слова про війну Росії проти України
Ілона Гвоздьова висловилась про "мовчазну" Тетяну Денисову.
Ілона Гвоздьова висловилась про "мовчазну" Тетяну Денисову. / Фото: Instagram

З першого дня війни Ілона Гвоздьова веде активну боротьбу на інформаційному фронті й розповідає світу правду про злочин, який скоюють окупанти. Також танцівниця запропонувала зірок – "голубів миру" відправляти на народний суд. Схоже, що до цього списку потрапила Тетяна Денисова.

Як з'ясувалось, Гвоздьова просила Денисову сказати правду про війну РФ проти України, але та просто її заблокувала.

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Танцівниця шокована, що Тетяна Денисова підло мовчить. Як відомо, хореограф тривалий час працювала в Україні після багаторічної кар'єри в Росії. Але в найскрутніший період вона показала своє справжнє обличчя.

Тетяна Денисова мене заблокувала. Це була її найкоротша відповідь в історії нашого спілкування. Тому що я можу тут прокоментувати. Як кажуть, мовчання це теж злочин, тому моя відповідь зрозуміла, – висловилась Ілона на YouTube-каналі DOROTYE.

Також Гвоздьова зізналась, що спілкувалася з іншими своїми колегами з РФ. Як пояснила танцівниця, вони співпереживають і навіть допомагають українцям, але не наважуються піти проти путінського режиму.

У діректі вони мені розписали, що допомагають, і переживають, і кошти надсилають. У мене одне запитання – чому в дірект ви можете відповідати, а вголос, у себе на сторінці, – не можете. Ви боїтеся втратити кар'єру? Так чи інакше вона скоро у вас закінчиться, – висловилась танцівниця.

Нагадаємо, Ілона Гвоздєва через війну в Україні змушена була з двома дітьми та мамою виїхати до Італії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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