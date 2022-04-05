Ілона Гвоздєва запропонувала зірок, які мовчать про війну в Україні, відправляти на народний суд

Хореограф і танцівниця висловилася про українських артистів, які вирішили не говорити про війну, щоб урятувати кар'єру в Росії

Ілона Гвоздєва висловилася про артистів, які мовчать про війну / Фото: Instagram

Українкам Регіні Тодоренко , Ані Лорак , Галині Безрук , MARUV вже не вдасться всидіти на двох стільцях і слів "ні війні" недостатньо. Українки, які працюють у Росії, зробили свій вибір. Багато українських зірок засудили артисток за мовчання і не розуміють, як можна вдавати, що нічого не відбувається.

А ось хореограф Ілона Гвоздєва вважає, що розмова з таким "голубками світу" має бути короткою. Хореограф не стала називати імен, але запропонувала всіх артистів, які працюють зараз у Росії та мовчать про війну, відправити на народний суд.

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Просто вивезти всіх на площу. Можливо, це звучить жорстоко, але зараз, мені здається, це дуже справедливо. І нехай у них буде можливість сказати останнє слово, чому вони так вчинили, чому вони мовчали, що траплялося у них і нехай наш народний український суд після перемоги кожному з них виносить вирок: чи простить чи ні, чи хай їдуть до інших країн і там живуть, – сказала Гвоздєва в інтерв'ю Dorotye

Нагадаємо, Ілона Гвоздєва через війну в Україні змушена була з двома дітьми та мамою виїхати до Італії.

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