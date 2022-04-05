Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Греммі-2022

Go_A в Італії

Хоск з нами

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ілона Гвоздєва запропонувала зірок, які мовчать про війну в Україні, відправляти на народний суд

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 09:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хореограф і танцівниця висловилася про українських артистів, які вирішили не говорити про війну, щоб урятувати кар'єру в Росії
Ілона Гвоздєва висловилася про артистів, які мовчать про війну
Ілона Гвоздєва висловилася про артистів, які мовчать про війну / Фото: Instagram

Українкам Регіні Тодоренко , Ані Лорак , Галині Безрук , MARUV вже не вдасться всидіти на двох стільцях і слів "ні війні" недостатньо. Українки, які працюють у Росії, зробили свій вибір. Багато українських зірок засудили артисток за мовчання і не розуміють, як можна вдавати, що нічого не відбувається.

А ось хореограф Ілона Гвоздєва вважає, що розмова з таким "голубками світу" має бути короткою. Хореограф не стала називати імен, але запропонувала всіх артистів, які працюють зараз у Росії та мовчать про війну, відправити на народний суд.

Реклама

Просто вивезти всіх на площу. Можливо, це звучить жорстоко, але зараз, мені здається, це дуже справедливо. І нехай у них буде можливість сказати останнє слово, чому вони так вчинили, чому вони мовчали, що траплялося у них і нехай наш народний український суд після перемоги кожному з них виносить вирок: чи простить чи ні, чи хай їдуть до інших країн і там живуть, – сказала Гвоздєва в інтерв'ю Dorotye

Нагадаємо, Ілона Гвоздєва через війну в Україні змушена була з двома дітьми та мамою виїхати до Італії.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти