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Напівоголену Тодоренко "рознесли" за пікантне фото Топалову

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 16:01
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Днями телеведуча відправилась на відпочинок у Мексику. Звідти вона зробила доволі пікантне фото для чоловіка, яке вирішила показати також своїм фанам
Регіна Тодоренко показала пікантне фото в Мережі.
Регіна Тодоренко показала пікантне фото в Мережі. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Після шокуючих зізнань про негаразди у шлюбі з Владом Топаловим Регіна вирішила провести час наодинці – без сина та чоловіка – у Тулумі.

Тодоренко подякувала чоловікові "за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина, адже вона знає, що коханий прикриє тили в екстреному випадку".

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У Instagram зірка поділитися "гарячим" кадром, на якому вона позує на тлі Карибського моря. Регіна одягнула купальник та не посоромилась продемонструвати свої соковиті сідниці.

Регіна Тодоренко на тлі Карибського моря.
Регіна Тодоренко на тлі Карибського моря. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Чоловіку привіт, – лаконічно підписала фотографію Тодоренко.

До речі, телеведуча позувала біля пальми спиною до камери, а от спереду у купальнику вона, чомусь, не покрасувалась. Можливо, зірка приховує свій кругленький животик. Адже вже декілька тижнів у Мережі ширяться чутки, що Регіна вдруге стане мамою!

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Схоже, Регіна думала, що за такий пікантний кадр вона отримує у відповідь море компліментів, однак все не так просто. Деякі фоловери захейтили її за фігуру, інші ж нарікнули, що такий контент потрібно надсилати чоловіку особисто:

  • Схоже, що не тільки чоловікові (привіт).
  • А випадково не переплутала чат із чоловіком та інсту.
  • Тіло – ?. "Привіт чоловікові" можна було б і в особисті скинути.
  • Фото для привернення уваги)
  • Приголомшливо, але не для всіх, адже це інтим.
  • З рідним целюлітом, молодець!
  • Перебор.
  • Оце горіх.
  • Я думала тільки Бузова та Волочкова оголюються перед усім світом.
Скріншот Instagram/reginatodorenko

Нагадаємо, Тодоренко та Топалов перебувають в офіційному шлюбі вже майже п'ять років. За цей час парочці довелося пройти чимало випробувань, про що Регіна неоднаразово розповідала.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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