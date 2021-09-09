"Пішла геть звідси, тварино": Лесю Нікітюк на концерті штовхнула і обізвала незнайомка

Учора в Києві виступав знаменитий гурт "Мумій Троль". Однією з відвідувачок концерту стала телеведуча Леся Нікітюк. Вона зіткнулася з грубістю однієї з прихильниць гурту

Лесю Нікітюк на концерті "Мумій Троля" штовхнула фанатка гурту / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, якій відповів Льоша Дурнєв, розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею на концерті "Мумій Троля". Невідома дівчина в стані алкогольного сп'яніння штовхнула її та прокричала : "Пішла геть звідси, тварино". Про це Леся повідомила в Instastories.

Я, не ображаючись, штовхнула її у відповідь і пішла. Чесно кажучи, це нормальна практика: завжди знайдеться людина, яка спаплюжить свою сім'ю, своє ім'я, концерт, країну. Тому, чесно кажучи, не ображаюся, але спина трохи болить, – поділилася Леся.

Скріншот: Instagram

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До слова, крім Лесі на концерті була помічена ще одна українська знаменитість – модель і ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова. Аллу, яка танцювала під пісні "Мумій Троля", Леся показала в Instastories.

Скріншот: Instagram

У відеосюжеті программи "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", дивіться, як зірки реагують на хамів:

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