Послухайте, як співає дочка Євгена Кошового, яка брала участь у Голосі. Діти (відео)

Шоумен похвалився успіхами доньки, опублікувавши відео з кавером Варвари у соцмережі

Євген Кошовий похвалився успіхами доньки - відео / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара Кошова була учасницею "Голос.Діти-3", суперфіналісткою третього сезону і навіть пройшла у фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019".

Наразі донька Євгена Кошового продовжує займатися вокалом та демонструє успіхи. Пишається дочкою і зірковий батько, який нещодавно зробив тату для своєї дружини.

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Напередодні Кошової поділився новими відео Варвари у себе у сторіс. "Я тебе обожнюю. Хочу до тебе на концерт" , – написав Євген у Instagram.

14-річна вокалістка виконала кавер на пісню YEBBA – My mind.

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15 січня старша дочка Євгена Кошового відсвяткувала день народження – Варварі виповнилося 14 років. Зірковий тато привітав іменинницю у соцмережі та показав, як вона виросла.

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Зірка студії "Квартал 95" також побажала дочці зібрати в майбутньому "Олімпійський".

Євген Кошовий із сім'єю / Фото: instagram.com/yalta_k

Нагадаємо, що у Євгена Кошового та його дружини Ксенії двоє дочок: старша Варя та молодша Серафима.

Вчора увечері вийшов новий випуск сліпих прослуховувань на шоу "Голос країни-12". Сайт "Сьогодні" докладно розповідав, як пройшов ефір та які зіркові гості з'явилися на сцені проєкту.