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Позитив з'їхав із квартири до студії звукозапису та планує возз'єднання з Дорофєєвою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 14:56
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У житті співака сталися кардинальні зміни. Не останню роль зіграла війна. Тепер усю увагу Олексій зосередив на творчості
Позитив заговорив про возз'єднання з Дорофєєвою
Позитив заговорив про возз'єднання з Дорофєєвою / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/positiff

Ще вчора було важко уявити, що після багаторічної співпраці колії Позитив залишить продюсерський центр "MОЗGI Entertainment". Але тепер у житті музиканта розпочався новий етап.

Наразі Позитив повністю присвятив себе сольній кар'єрі та працює над створенням нових пісень. Щоправда, як і у багатьох артистів, заробітки співака серйозно впали через війну в Україні. Тому як економія бюджету Позитив переїхав жити в студію.

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Я відмовився від квартири, яку я винаймав, бо матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилася зараз, зараз артисти у скрутному становищі, усі артисти. Я не сказав би, що роялті такі, як гроші з концертів, корпоративів. Все ж таки на першому плані у всіх артистів корпоративи. Але я думаю, що ми це можемо це пережити, – розповів виконавець в інтерв'ю "МУЗВАР".

Зовсім скоро Позитив планує випустити новий сольний трек українською мовою та готовий до нових творчих вершин.

Після того, як для благодійних концертів об'єднався перший склад Quest Pistols, українські слухачі заговорили про возз'єднання "Время и Стекло". Позитив зізнався, що не проти такої ініціативи.

Я думаю що це правда потрібно зробити . Потрібно у Наді списати, наскільки вона зараз зайнята. Адже вона там (у Європі – ред.), я – тут. Звичайно, можна це зробити дистанційно. З Надею ми розмовляли про трек, який я можу для неї написати або ми зробимо щось нове. Я думаю що це не за горами – поділився співак.

Раніше Надя Дорофєєва підтвердила роман із Михайлом Кацуріним .

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Марія Коробова
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