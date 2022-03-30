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Приходько у день народження доньки пообіцяла зробити все, щоб продовжити її дитинство якнайдовше

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 13:17
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Сьогодні донька української співачки Анастасії Приходько відзначає день народження
Анастасія Приходько зворушливо привітала доньку з днем народження
Анастасія Приходько зворушливо привітала доньку з днем народження / Фото: instagram.com/prykhodko_official

У березні у сім'ї Анастасії Приходько кілька свят. Минулого тижня синові співачки виповнився рік , а сьогодні вітання з приймає Нанна. Їй виповнилося 12 років.

Артистка, раніше сильно критикувала Лорак і Лободу за мовчання , на своїй сторінці в інстаграм опублікувала зворушливо послання дочки.

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Незважаючи на війну, співачка пообіцяла зробити цей день для Нани особливим.

Я тебе дуже люблю! З днем народження моє серце. Згадую як я приїхала до пологового будинку, як проходили пологи важко – 12 годин… Але мого щастя не було межі коли я взяла її на руки! І ось так досі, вона абсолютно домашня і мамина дитина! І я зроблю все, щоб продовжити дитинство якнайдовше! У мене найкращий комплімент від Бога!

Нагадаємо, Анастасію Приходько народила доньку Нанну від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава, але незабаром пара розлучилася. Зараз співачка зараз у шлюбі із бізнесменом на ім'я. У вересні 2020 року пара повінчалася у церкві , а 2015-го Приходько народила сина. У березні минулого року у них народився син Гордій, а в березні 2021 син Лука.

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Еліна Пелешенко
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