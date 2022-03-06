"Путін, щоб ти здох": Данилко анонсував нову пісню про президента РФ

Артист працює над новим музичним шедевром

Данилко пише пісню про Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вірки Сердючки, анонсував нову пісню. Вона буде присвячена президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24" під час інформаційного телемарафону.

Реклама

Деталі

"Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра допишу. Називається "Маленька мрійниця". Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана", — розповів артист.

Як Путін розпочав війну?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

Читайте також