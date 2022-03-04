Переможець Євробачення-2017 на підтримку України заспівав українською

Як і багато західних артистів переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал не залишився осторонь

Сальвадор Собрал переспівав хіт "Океану Ельзи" / Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Список зірок, хто підтримує Україну, регулярно поповнюється. Міла Куніс розповіла, що зараз як ніколи пишається своїм походженням . Португальський співак Сальвадор Собрал вирішив заспівати українською.

Він опублікував у себе в Instagram відео та розповів, куди звертатися українським біженцям у Португалії.

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Переможець "Євробачення-2017", яке саме того року проходило в Україні, переспівав хіт "Океану Ельзи" "Обіймі".

Нагадаємо, багато зірок підтримують Україну. Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію російського агресора Раніше Мілла Йовович емоційно висловилася про війну Росії проти України Також актриса Чулпан Хаматова із колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.

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