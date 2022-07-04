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Раміна Есхакзай пройшлась по угорцям і порівняли їх з росіянами. Чим допекли ведучу?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 11:03
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Засновниця YouTube-каналу "Ходят слухи" стикнулась з неприємною ситуацію на кордоні. Поведінка прикордонників нагадала Раміні поведінку рашистів. Про історію повернення Есхакзай до України читайте у матеріалі
Раміна Есхакзай розповіла про свій непростий шлях до України
Раміна Есхакзай розповіла про свій непростий шлях до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни учасниця "Холостяка-5" Раміна Есхакзай з мамою та своїми домашніми улюбленцями певний час жила в Австрії. Днями вони зібрались повертатись в Україну. Але на кордоні з Угорщиною на ведучу чекав неприємний "сюрприз". Прикордонники не пустили її на авто до України через відсутність техпаспорту. А документ через застосунок "Дія" вони відомовлялись приймати.

Та найбільше Раміну обурило не це. А хамське ставлення угорців. За словами блогерки, вони ледь її не посилали та відмовлялись будь-що пояснювати. Тож ведучій довелося їхати до угорсько-румунського кордону.

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Після вчорашньої зустрічі з бидлотою на угорському кордоні, нам довелося їхати до Румунії. Собаки хочуть їсти, змучені, ми з мамою також безсилі, я в аху*ї від поведінки прикордонників, але треба пробувати прорватися через інший кордон. Десь о 01:00 ночі ми доїхали до угорсько-румунського кордону. Була велика черга. Десь машин 30 перед нами, – поділилась історією Раміна в Instagram.

До Румунії Раміну з техпаспортом у "Дії" пропустили. О 06:00 годині ведуча заселилась у місцевому готелі. А вже зранку вирушила до кордону з Україною.

Черги взагалі не було. Мене зустріли дуже гарні чоловіки, типаж Макрона, яким я пояснила, чому немає техпаспорта. На мене ніхто не кричав. Розмовляли спокійно. Як треба розмовляли з людьми. Далі були українські прикордонники. Молоді хлопці, жінка та чоловік 40-50 років. Всі питали про техпаспорт, я показала "Дію". Останній чоловік сказав з посмішкою: "То це вас не пустили модяри?". Я відповіла: "Так". Так я опинилася в Україні, – написала зірка.

Поведінку угорців Раміна назвала ненормальною. За її словами, ті, кому надана влада, повинні поводити себе краще, ніж люди без влади. Також ведуча провела паралелі між угорцями та росіянами.

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На росії себе ведуть на кордоні так само, як вчора зі мною поводили себе угорці. Не найкращий приклад для наслідування. Я не кажу, що всі угорці бидлуваті. Скрізь є нормальні люди. Але приклад прем'єра Угорщини, прикордонників та чоловіка на ресепшен в Будапешті, який хотів здерти з нас 60€ за проживання собак, говорять про те, що вони не розуміть, що таке співчуття. Що таке, коли твого сусіда бомблять, а ти робиш вигляд, що не розумієш людської мови, – заявила Раміна.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях повернулася додому. Дівчині довелося подолати чималу відстань за кермом, а потім сісти на потяг.

Також повернулась до Батьківщини і Оля Полякова. Співачка зізналась, що її в дорозі застала повітряна тривога.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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