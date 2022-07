Раміну Есхакзай не пустили назад до України. Що накоїла ведуча?

Пару місяців тому Раміна з мамою поїхала за кордон. Вона отримала дозвіл на проживання в Австрії. Однак блогерка часто подорожувала іншими країнами, де записавала інтерв'ю для свого каналу. Зірку прозвали "зрадницею" через від'їзд з України. Проте Есхакзай запевняла, що це на тимчасово і вона невдовзі повернеться.

І ось Раміна зібралась приїхати до України. Та на кордоні з Угорщиною ведуча стикнулась з неприємною ситуацією. Її не пропустили через відсутність техпаспорту.

На кордоні з Угорщиною Раміна пояснила ситуацію. Але це не допомогло.

На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що треба було зупинитись. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?". Вона сказала "NO". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт загублений, але є у додатку "ДІЯ". Я зробила їм переклад документу на угорську, – продовжила свою історію зірка.