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Раміну Есхакзай не пустили назад до України. Що накоїла ведуча?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 липня, 08:01
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Ведуча YouTube-каналу "Ходят слухи" вирішила повернутись на Батьківщину. От тільки на кордоні її розвернули. У чому проблема – читайте далі
Угорці не пропустили Раміну на кордоні
Угорці не пропустили Раміну на кордоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Пару місяців тому Раміна з мамою поїхала за кордон. Вона отримала дозвіл на проживання в Австрії. Однак блогерка часто подорожувала іншими країнами, де записавала інтерв'ю для свого каналу. Зірку прозвали "зрадницею" через від'їзд з України. Проте Есхакзай запевняла, що це на тимчасово і вона невдовзі повернеться.

І ось Раміна зібралась приїхати до України. Та на кордоні з Угорщиною ведуча стикнулась з неприємною ситуацією. Її не пропустили через відсутність техпаспорту.

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Коли я виїжджала з України, я виїхала машиною за техпаспортом у додатку "Дія". Я перетинала кордон через Румунію. Проблем із виїздом не було. Навіть строга Австрія приймала мій техпаспорт через "Дію". Женя (хлопець Раміни, – Ред.) обшукав увесь будинок. Техпаспорт немає. Можливо, він загубився десь, коли я збирала речі, може випав, – написала ведуча в Instagram.

Раміна намагалась перетнути кордон в Угорщині
Раміна намагалась перетнути кордон в Угорщині

На кордоні з Угорщиною Раміна пояснила ситуацію. Але це не допомогло.

На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що треба було зупинитись. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?". Вона сказала "NO". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт загублений, але є у додатку "ДІЯ". Я зробила їм переклад документу на угорську, – продовжила свою історію зірка.

Як каже Раміна, "далі розпочався цирк". До неї підійшло три чоловіка. Вона їм пояснила ситуацію та показала усі документи з Австрії. Ведуча запевняла, що перетинала кордон Румунії, Словаччини, Словенії та Італії машиною з використанням "Дії". Але ті сказали, що не можуть її пропустити, бо "такі правила в Угорщині".

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Потім вони почали говорити, щоб я їхала геть (звучало, як йди нах*й). Ця ухмилка на їхніх обличчях, це так гидко. Я їм відповіла, що ми з ними сусіди, і якщо щось станеться в їхній країні, то я не поводитимуся, як вони. Мало того, що прем'єр-міністр Угорщини вставляє парки в колеса, то ще й вони не виявляють співчуття. На мої прохання показати мені посвідчення, вони сказали, що не розмовляють англійською і з усмішкою слали мене нах*й, показуючи жестом бай-бай, – поділилась Раміна, зазначивши, що її вкрай обурила таке ставлення.

Після цього ведуча поїхала до Румунії, де заселилась в готель. Очевидно, звідти Раміна і буде повертатись до України.

Скриншот Instastories

Згодом Раміна показала повідомлення від сестри, яка написала, що з березня в'їзд на територію Угорщини дозволений лише тим громадянам третіх країн, у тому числі й України, у яких є при собі біометричні паспорти чи старі паспорти з візою. Раніше дозволяли перетинати кордон країни після пред'явлення будь-яких документів, що підтверджують особу або ж дозволяли людям, які запросили у країни прихисток.

Скриншот Instastories

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях повернулася додому. Дівчині довелося подолати чималу відстань за кермом, а потім сісти на потяг.

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Анастасія Рогожінська
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