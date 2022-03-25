Рашистка Сніжана Єгорова "покаялася" і набула статусу біженки в Туреччині

Осяяння про усвідомлення всіх злочинів Путіна зійшло на рашистку Сніжан Єгорову одразу ж після того, як їй відмовили у продовженні віз для дітей у Туреччині. Тоді стривожена артистка стала навколішки перед українцями і покаялася у своїх словах .
І це, схоже, допомогло. У своєму Instagram Єгорова повідомила про те, що їй вдалося отримати статус біженців для себе та своїх трьох дітей у Туреччині.
Сьогодні я та мої діти отримали статус політичних біженців. Відтепер ми під захистом закону! – написала Єгорова.
У своєму Telegram-каналі ще вчора пропутинська артистка різко перетворилася на "голубку світу" і тепер активно пише пости на підтримку українського народу та України.
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Очевидно, Сніжана сподівається на те, що після її "покаяння" всі забудуть скільки гидоти та гидоти вона висловила на адресу своїх земляків. Чи надовго вистачить такого патріотизму Єгорової чи невідомо, але факт залишається фактом: в Україні на Сніжану більше не чекають!
Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода вперше чесно заговорила про війну лише на 29 день вторгнення російських окупантів .
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