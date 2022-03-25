Рашистка Сніжана Єгорова "покаялася" і набула статусу біженки в Туреччині

Недовго путіністці Сніжани Єгорової довелося стояти навколішки перед українцями, щоб отримати для себе і для дітей статус біженців у Туреччині

Сніжана Єгорова / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Осяяння про усвідомлення всіх злочинів Путіна зійшло на рашистку Сніжан Єгорову одразу ж після того, як їй відмовили у продовженні віз для дітей у Туреччині. Тоді стривожена артистка стала навколішки перед українцями і покаялася у своїх словах .

І це, схоже, допомогло. У своєму Instagram Єгорова повідомила про те, що їй вдалося отримати статус біженців для себе та своїх трьох дітей у Туреччині.

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Сьогодні я та мої діти отримали статус політичних біженців. Відтепер ми під захистом закону! – написала Єгорова.

Скріншот – Instagram

У своєму Telegram-каналі ще вчора пропутинська артистка різко перетворилася на "голубку світу" і тепер активно пише пости на підтримку українського народу та України.

Скріншот – Telegram

Очевидно, Сніжана сподівається на те, що після її "покаяння" всі забудуть скільки гидоти та гидоти вона висловила на адресу своїх земляків. Чи надовго вистачить такого патріотизму Єгорової чи невідомо, але факт залишається фактом: в Україні на Сніжану більше не чекають!

Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода вперше чесно заговорила про війну лише на 29 день вторгнення російських окупантів .

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