Регіна Тодоренко спростувала чутки про пологи та показала, як наближає народження дитини

Новина про те, що Регіна Тодоренко вдруге стала мамою облетіла всю мережу. Але, як виявилось, телеведуча ще не встигла народити.
Чутки про те, що в родині Тодоренка та Топалова народилася дочка спростувала помічниця одеситки, яка промовчала про війну в Україні.
Менеджер телеведучої поділилася у своєму Instagram скріншотом листування з Тодоренком. Зірка "Орла та решки" обурилася плітками російських ЗМІ.
Водночас вагітна Тодоренко спокійно чекає на появу другого малюка на Балі. У своєму Telegram-каналі телеведуча повідомила, що "стимулює родову діяльність" прогулянками.
За день Регіна шукала понад 13 тисяч кроків. Також, як зазначила ведуча у додатку про здоров'я, зараз її вага складає 70 кілограм при зростанні 167 сантиметрів.
В цей же час одеситку захейтіли в Мережі за мовчазну позицію щодо війни у рідній Україні та заклики "до миру".
Раніше екс-друг ведучої Коля Серга заявив, що "поховав" Регіну Тодоренко після її цинічного вчинку.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"