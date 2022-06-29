Регіна Тодоренко спростувала чутки про пологи та показала, як наближає народження дитини

Відома одеситка, яка мовчить про війну в Україні, вирішила не влаштовувати скандал російським таблоїдам. І поділилася скріншотом у соцмережах

Регіна Тодоренко спростувала народження другої дитини / Фото: t.me/todorenkoregina

Новина про те, що Регіна Тодоренко вдруге стала мамою облетіла всю мережу. Але, як виявилось, телеведуча ще не встигла народити.

Чутки про те, що в родині Тодоренка та Топалова народилася дочка спростувала помічниця одеситки, яка промовчала про війну в Україні.

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Скріншот – instagram.com/nineska47

Менеджер телеведучої поділилася у своєму Instagram скріншотом листування з Тодоренком. Зірка "Орла та решки" обурилася плітками російських ЗМІ.

Скріншот – instagram.com/nineska47

Водночас вагітна Тодоренко спокійно чекає на появу другого малюка на Балі. У своєму Telegram-каналі телеведуча повідомила, що "стимулює родову діяльність" прогулянками.

За день Регіна шукала понад 13 тисяч кроків. Також, як зазначила ведуча у додатку про здоров'я, зараз її вага складає 70 кілограм при зростанні 167 сантиметрів.

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Скріншот – @todorenkoregina

В цей же час одеситку захейтіли в Мережі за мовчазну позицію щодо війни у рідній Україні та заклики "до миру".

Раніше екс-друг ведучої Коля Серга заявив, що "поховав" Регіну Тодоренко після її цинічного вчинку.