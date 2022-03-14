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Режисер Орла і решки, який вибрався з обстріляної Бучі, розповів про повідомлення від Тодоренко

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 11:14
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Режисер "Орла і решки" разом з сім'єю та друзями перебував у Бучі, де цілодобово тривали жорстокі бої
Євген Синельников розповів, що думає про позицію Регіни Тодоренко
Євген Синельников розповів, що думає про позицію Регіни Тодоренко / Фото: Скріншот з YouTube

Євгену Синельникову та його близьким вдалося врятуватися. Режисер в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про всі жахіття, з якими йому та його сім'ї випало зіткнутися. Також Синельников зізнався, що з ним на зв'язок виходила Регіна Тодоренко.

Телеведуча у сльозах надиктувала режисеру кілька аудіоповідомлень.

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Вона каже: „Тримайтеся, я вас благаю"

Прокоментував Євген також пости Регіни Тодоренко про розбір гардеробу, який вона робила днями. Він сумнівається, що вона сама це публікує.

Але це така спроба відмитися і при цьому розповідати про гардероб. Низько, це правда

Нагадаємо, Регіна Тодоренко публікувала кілька постів про війну в Україні. Але телеведуча не поспішає говорити, що це Путін напав на Україну та уникає згадки про Росію.

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Зараз Тодоренко переживає, що в Росії заборонили Instagram і думає, як залучити аудиторію до інших соцмереж.

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Еліна Пелешенко
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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