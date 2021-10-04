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Руслана не заперечує, що вагітна: Це не інтрига, це крик душі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 17:32
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48-річна українська співачка Руслана Лижичко нещодавно дала шанувальникам привід підозрювати її в вагітності. За більш ніж 25 років шлюбу з Олександром Ксенофонтовим, у пари не з'явилося дітей
Руслана та Олександр Ксенофонтов не спростовують чутки про те, що чекають дитину
Руслана та Олександр Ксенофонтов не спростовують чутки про те, що чекають дитину / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Переможниця "Євробачення" Руслана, яка влітку вразила шанувальників спортивною фігурою, вирішила прокоментувати чутки про свою вагітність. Артистка зізналася, що вони з чоловіком не хочуть розголошувати настільки публічні речі, але водночас не спростувала, що вагітна.

В програмі "Сніданок з 1+1" Руслана пояснила свої власні слова про материнство. Чи дійсно вагітна зараз співачка – зрозуміти важко, але з огляду на її слова, цілком ймовірно вона скоро може порадувати шанувальників новинами про поповнення в родині.

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Це не інтрига, це крик душі. Коли я це казала, я говорила це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашею хочемо тримати не для кадру. Багато людей завжди знали, як я жертвую собою, особистим життям. Вони знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко акумулювати сили, щоб завагітніти. І теорія "лягай, їж, спи, задирай ноги, нічого не роби" була не для мене, – поділилася Руслана.

Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов
Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Співачка звернулася до дівчат, які з тих чи інших причин відкладають народження дітей.

Немає нічого в цьому житті сильніше, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті зворушує – це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя, – сказала Руслана.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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