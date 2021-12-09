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Руслана закликала Зеленського припинити нав'язувати українцям свій сценарій

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 13:53
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Відома артистка звернулася до глави держави із вимогою прислухатися до думки громадян, а не діяти виключно у своїх інтересах
Руслана зізналася, що незадоволена діями Зеленського
Руслана зізналася, що незадоволена діями Зеленського / Фото: Офис Президента Украины, facebook.com/ruslana.lyzhychko

Українська співачка Русланою Лижичко, яка нещодавно посварилася з Тарасом Тополею через корупційний скандал, різко висловилася стосовно політичної ситуації в країні. Вона заявила, що найбільше її засмучує поведінка Володимира Зеленського.

Виконавиця вважає, що він насамперед артист, який намагається використати свої професійні навички в управлінні державою.

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Я скажу відверто і сміливо, так, як я сказала б це Володі в очі. Він – продюсер та сценарист. У цьому жанрі він профі, досяг успішних результатів. І в бізнесі, і за рейтингами. Цей жанр передбачає створення ілюзії. Ми, музиканти, це розуміємо, – сказала Руслана в інтерв'ю Олесі Бацман.

Співачка вважає, що Володимир Зеленський діє не як президент, а як сценарист
Співачка вважає, що Володимир Зеленський діє не як президент, а як сценарист / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Також співачка заявила, що вона не фахівець у роботі над серіалами і не знає подробиць цього процесу, але, на її думку, головне завдання творців кіно – зробити для глядачів видимість того, чого насправді немає. Саме цим, впевнена Руслана, Зеленський зараз і займається.

Мені хотілося б сказати: Володю, так не вийде в політиці. Це країна, а не серіал. Тут не можна писати власні кульмінації. Люди мають свої почуття. Ти повинен відчути їхні серця, чого вони хочуть. Не нав'язувати їм свій сценарій, а втілити те, що хоче Україна, – поділилася виконавиця.

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