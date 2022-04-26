Русня зґвалтувала наш будинок, об**ала, розтерла г**но! Шеф-редактор "Орла та решки" показала зруйноване орками житло

Шеф-редактор "Орла і решки" Маша Суша показала, які жахливі наслідки чекали на її будинок в Ірпені після вторгнення російських окупантів

Маша Суша показала зруйнований окупантами будинок / Фото: Instagram

Російські орки без сорому вдиралися до будинків українців – грабували, ламали і знищували все, що люди нажили за довгі роки. Співачка Олександра Зарицька взагалі боїться повертатися до своєї оселі після того, як там були окупанти.

А ось шеф-редактор "Орла та решки" Маша Суша все ж наважилася приїхати у своє зруйноване житло в Ірпені. Те, що побачила редактор, шокувало її. Фото та відео зі свого будинку Маша поділилася у Instagram.

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Мені сумно, що нас звільнили від багатьох речей, на які ми працювали роками... Але найцінніше у мене знаходиться не вдома, а в серці… Найголовніше – це те, що я маю кого тримати за руку і що в мене взагалі ці руки є. русня зґвалтувала наш будинок, об***ла, розтерла г**но по підлозі і поламала те, що не вдалося винести. Сумно. Але будинок хоча б встояв і не згорів, на відміну багатьох наших сусідів, – висловилася Маша.

У будинку Маші тепер немає вікон, речі розкидані та поламані. Без жалю орки знищували все, що зустрічали на своєму шляху.

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Також редактор тревел-шоу показала, що трапилося із будинками її сусідів. За словами Маші, тепер багатьом мешканцям її вулиці просто нікуди повертатися, адже їхні будинки згоріли.

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Нагадаємо, раніше Олег Сріпка показував розграбовану окупантами-мародерами дачу під Києвом.