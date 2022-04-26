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Русня зґвалтувала наш будинок, об**ала, розтерла г**но! Шеф-редактор "Орла та решки" показала зруйноване орками житло

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 12:56
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Шеф-редактор "Орла і решки" Маша Суша показала, які жахливі наслідки чекали на її будинок в Ірпені після вторгнення російських окупантів
Маша Суша показала зруйнований окупантами будинок
Маша Суша показала зруйнований окупантами будинок / Фото: Instagram

Російські орки без сорому вдиралися до будинків українців – грабували, ламали і знищували все, що люди нажили за довгі роки. Співачка Олександра Зарицька взагалі боїться повертатися до своєї оселі після того, як там були окупанти.

А ось шеф-редактор "Орла та решки" Маша Суша все ж наважилася приїхати у своє зруйноване житло в Ірпені. Те, що побачила редактор, шокувало її. Фото та відео зі свого будинку Маша поділилася у Instagram.

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Мені сумно, що нас звільнили від багатьох речей, на які ми працювали роками... Але найцінніше у мене знаходиться не вдома, а в серці… Найголовніше – це те, що я маю кого тримати за руку і що в мене взагалі ці руки є. русня зґвалтувала наш будинок, об***ла, розтерла г**но по підлозі і поламала те, що не вдалося винести. Сумно. Але будинок хоча б встояв і не згорів, на відміну багатьох наших сусідів, – висловилася Маша.

У будинку Маші тепер немає вікон, речі розкидані та поламані. Без жалю орки знищували все, що зустрічали на своєму шляху.

Скріншот

Також редактор тревел-шоу показала, що трапилося із будинками її сусідів. За словами Маші, тепер багатьом мешканцям її вулиці просто нікуди повертатися, адже їхні будинки згоріли.

Скріншот

Нагадаємо, раніше Олег Сріпка показував розграбовану окупантами-мародерами дачу під Києвом.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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