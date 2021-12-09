Jerry Heil записала перший трек разом із продюсером Мадонни і Майкла Джексона

Співачка провела деякий час в Лос-Анджелесі, працюючи у легендарній студії звукозапису Capitol Records, де записували свої легендарні пісні світові зірки

Jerry Heil записала трек з американським продюсером Брайаном Малуфом / Фото: пресслужба

Наприкінці листопада Jerry Heil, яка тоді ж переспівала українською хіт Басти, сповістила свою аудиторію про те, що від’їжджає в Америку.

Поїздка стала нагродою за перше місце, яке посіла співачка у міжнародному конкурсі Djooky Music Awards. Ментором співачки став Брайан Малуф, мультиплатиновий продюсер, що працював з багатьма світовими зірками, такими як Madonna, Queen, Майкл Джексон та багато інших.

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Jerry Heil з музикантами та Брайаном Малуфом / Фото: прес-служба

Протягом цього часу Jerry Heil під керівництвом Брайана працювала у студії Capitol Records, яка з 1940-х була колискою світової музичної індустрії. Також Брайан знайомив та представляв Jerry керівникам глобальних музичних компаній.

Співачка розповіла, що встигла познайомитись та поспілкуватись з A&R директором Atlantic Records Медісон Вікері, одного з найбільших музичних лейблів світу, номінантом премії Греммі Грегом Уеллсом, канадським музичним продюсером, який співпрацював з Адель, Дуа Ліпа, Фарреллом Вільямсом та іншими, потоваришувала з екс-керівником маркетингового відділу Universal Music Кевіном Деєм та іншими діячами індустрії, що радо ділилися з нею досвідом та корисними контактами.

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Jerry Heil уперше попрацювала зі студією Capitol Records / Фото: пресслужба

Задля нового треку, що був записаний на Capitol Records, були запрошені музиканти з Каліфорнійського університету. Процес запису відбувався у революційному форматі Dolby Atmos, що поступово стає новим стандартом світового шоу-бізнесу.

Ефект такий, ніби ти всередині концертного залу — і твій улюблений виконавець грає і співає для тебе, прямо в вухо. І тепер і моя музика зазвучить так! Лос-Анджелес — магічне місто. До речі, Брайану, моєму ментору, настільки сподобалась звучання української мови, що він лишив її шматочок у моєму виконанні у пісні. Але скоро самі все почуєте, – поділилася своїми враженнями молода виконавиця.

Jerry Heil на звукозаписній студії у США / Фото: прес-служба

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