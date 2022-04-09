Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Путінський блазень: Нурлана Сабурова освистали на концерті в Лос-Анджелесі за мовчання про війну в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 11:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський стендап-комік Нурлан Сабуров півтора місяці війни в Україні наважився відповісти на запитання, чому ж він проковтнув язика
Нурлана Сабурова захейтіли за мовчання про війну
Нурлана Сабурова захейтіли за мовчання про війну / Фото: Instagram

Рано чи пізно продажним російським зіркам доведеться відповісти за свою мовчазну підтримку путінського режиму. На хвилю хейту від шанувальників уже нарвалася "зірка "Лужніков" Поліна Гагаріна.

Довелося відповідати за байдужість і російському коміку Нурлану Сабурову. На концерті в Лос-Анджелесі глядачі запитали прямо у стендапера, чому він "з'їв язика" і не висловлюється проти війни в Україні.

Реклама

Якщо ти зас*яв, то й скажи! – вигукнув один із глядачів у залі.

Так, братику, так і є! У мене є сім'я, ви повинні розуміти, – коротко відповів Сабуров.

Крім того, перед початком концерту коміка на вулиці зібралася українська діаспора, яка освистала Сабурова та "провела" його вигуками: "Ганьба!".

instagram.com/shammy.amy

Боягузливий "путінський блазень" втратив усіх своїх шанувальників в Україні і став цілковитим розчаруванням. Радимо Нурлану більше не виступати із шоу "Принципи", адже ними там і не пахне.

Реклама
instagram.com/shammy.amy

Російським зіркам, які підтримали Путіна та його рашистський режим, ще довго доведеться відповідати за скоєне. Підтримку шанувальників, колег і репутацію вони точно втратили.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловила Гагаріній все, що думає про її участь у пропутинському концерті.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти