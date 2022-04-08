До сліз! Андрій Хливнюк з Бумбоксу поділився історією п'ятирічної дівчинки, батька якої вбили окупанти

Немає слів, щоб передати біль і розпач... Російські загарбники будуть покарані за злочини, які вони вчиняють в Україні

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Вже понад місяць українські захисники чинять опір російським окупантам, які цинічно вбивають мирне населення, у тому числі невинних діточок. Про злочини рашистів говорить весь світ. Їх засуджують та вимагають забиратись геть з України.

Сьогодні лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився в Instastories несамовитою історією маленької дівчинки, яка втратила тата під час війни – його вбили окупанти. Але дитина не знає, що вона більше ніколи не зможе побачити та обійняти найріднішу людину

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З розмови з п'ятирічною дівчинкою і її мамою під час доставки гуманітарних вантажів, в основному ліків, їжі, води, соняшникової олії, в зону бойових дій: батько розстріляний, а дитина думає, що він поїхав. "Ось тобі, дівчинка, кіндер-сюрприз, як тебе звуть? О, кіндер-сюрприз! Тато зараз повернеться і привезе мені цілу купу кіндер-сюрпризів, – переказав слова з розмови з дівчинкою артист.

Соліст "Бумбоксу" ледь стримував емоції, розповідаючи цю надсумну історію. Ми все пам'ятатимемо і ніколи не пробачимо окупантам!

Будьте ви прокляті зі своїм "руським миром", і зі своєю "денацифікацією", – додав Хливнюк.

Зазначимо, що Андрій Хливнюк з перших днів війни перебуває в лавах тероборони. Наприкінці березня артист зазнав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами.

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Раніше ми також повідомляли, що Pink Floyd та Андрій Хливнюк випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up, присвячену сьогоднішній Україні.