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Секс утрьох, стосунки з дівчатами та відкритий шлюб: Вікторія Маремуха – про пікантні деталі свого життя

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 23:06
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Колишня учасниця "Топ-модель по-українськи" та ведуча Вікторія Маремуха була дуже відвертою у новому інтерв'ю. Пікантні подробиці вже у нашому матеріалі
Віктория Маремуха розповіла про стосунки з чоловіком
Віктория Маремуха розповіла про стосунки з чоловіком / Фото: instagram.com/vicky_mare

Зірка Інстаграм, модель та телеведуча Вікторія Маремуха дала інтерв'ю для YouTube-каналу DOROTY. Дівчина видала порцію відвертих подробиць про особисте життя, про які ми розповімо далі.

Нагадаємо, екс-зірка "Топ-моделы по-українськи" Вікторія Маремуха щаслива у шлюбіз французьким бізнесменом Луї. Їхні стосунки не були безхмарними – вони навіть розлучалися на рік. Але все ж таки зуміли вивести стосунки на новий рівень.

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Віктория Маремуха
Віктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Про знайомство з Луї та зраду

Пару познайомив спільний друг у момент, коли Вікторія була вільною і не дуже була зацікавлена у стосунках. У перші кілька зустрічей Луї навіть трохи її дратував. Але згодом йому вдалося дівчину завоювати завдяки почуттям гумору. Пара почала жити разом і була щаслива 3 роки, але потім на рік розлучалася. Причиною стала зрада, яку Луї розповів сам наступного дня. Віка каже, що її вина в цьому є також, так як у неї були проблеми щодо жіночого здоров'я, тому їй не хотілося сексу.

У мене просто не було лібідо. Мені на підсвідомому рівні навіть хотілося, щоб він десь на стороні знайшов втіху. Я не можу займатися сексом, коли не хочу. А він здоровий чоловік із нормальним лібідо... І якось він десь тусувався з друзями, випив, десь знайшов свою давню знайому. Я вже тоді відчула вночі. І вранці він мене набирає і каже: "I did something bad".

Після цього Віка зібрала речі та поїхала до батьків. Але зрештою Луї випросив у неї вибачення.

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Віктория та Луї
Віктория та Луї / Фото: instagram.com/vicky_mare

Я все обдумала, почала працювати із психологом.

Потім був рік справжньої гойдалки, коли пара то сходилася, то розходилася. Адже до зради була пропозиція руки та серця. Щоб упоратися з кризою, вони разом ходили до психолога.

Про поліаморію та секс утрьох

Сексуальний потяг до жінки я відчула першим.

За словами Віки, у неї був секс із дівчиною . Першою була її подруга, з якою вони разом працювали.

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Ми були на корпоративі, випили, а потім вона каже: "Слухай, тебе колись цілувала дівчина? Я говорю: "Ні". А потім вона мене поцілувала". А потім це продовжилося. Я навряд чи зможу жити із жінкою. Я все ж таки люблю бути за чоловіком, хоча я й сильна натура, але зі мною поруч повинен бути сильний чоловік. Я можу дозволити собі сексуальні стосунки з жінкою, але зустрічатися навряд чи.

Також вона якийсь час мала стосунки зі своєю одногрупницею.

Віка з чоловіком
Віка з чоловіком / Фото: instagram.com/vicky_mare

Віка в інтерв'ю також зізналася, що мала груповий секс з чоловіком та іншою дівчиною. Це був досвід, який хотілося спробувати.

Це так само сталося. Ми якось усі разом відпочивали, вона зізналася, що я їй подобаюсь. Ми разом тусили, випили і потім так склалося.

Про зради

За словами дівчини, у нашому суспільстві не прийнято бути вільними у своїх уподобаннях, зате багато хто може дозволити собі змінювати, приховуючи правду від улюблених людей.

Після того, як мені зрадили ще коли я була юною, я зрозуміла наступне: нехай краще зраджу перша я, ніж зрадять мені. Щоб не було так боляче. Так, я зраджувала у стосунках.

Щодо відносин з Луї, Віка зазначила, що зрада з її боку могла б бути, але вона себе стримала.

Про вільні відносини у шлюбі

Вікторія та Луї живуть окремо (в гостьовому шлюбі), також дозволяють один одному мати сексуальні стосунки з іншими людьми і відкрито це обговорюють один з одним.

Мені самій дико від того, наскільки я спокійно про це говорю і не відчуваю нічого всередині. Після того, як я все пропрацювала з психологом, і він також, я зрозуміла: люди один одному не належать, ніхто нікому нічого не винен.

Повну версію інтерв'ю дивіться далі у відео.

Також нагадаємо, раніше викликало резонанс інтерв'ю Олесі Бацман.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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