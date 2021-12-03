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Сергій Притула вперше показав на фото шестимісячну доньку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 08:51
В закладинки
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Ведучий та шоумен порадував фоловерів новим знімком, на якому є всі його діти. У травні Сергій став татом втрете
Сергій Притула показав нову світлину із дітьми
Сергій Притула показав нову світлину із дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Після того, як у сім'ї Притули з'явилася ще одна дівчинка, ведущий заявив, що вони із дружиною не проти й четвертої дитини.

Зараз у Сергія троє дітей – старший син Дмитро від першого шлюбу та дві доньки від другої дружини Катерини – Соломія та Стефанія.

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На своїй сторінці у Instagram Сергій Прітула опублікував нову світлину із дітьми.

Тато з роботи прийшов! Усі за стіл! – підписав кадр шоумен.

Сергій Притула зі своїми дітьми
Сергій Притула зі своїми дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Що відомо про особисте життя Притули

Сергій та його майбутня друга дружина Катерина познайомилися на роботі. Спочатку між ними були робочі стосунки, та пізніше вони переросли у романтичні.

Сергій Притула з жінкою та дітьми
Сергій Притула з жінкою та дітьми / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Пара одружилася у 2015 році, весілля пройшло у Львові. У липні 2017-го у подружжя з'явилася дочка Соломія. А в травні цього року у Сергія та Катерини народилася друга дитина – дочка Стефанія. У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу.

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Сергій Притула з дружиною і дітьми
Сергій Притула з дружиною і дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Перша дружина Сергія – Юлія Андрійчук. Раніше в інтерв'ю "Зірковому шляху" Притула зізнався, що розлучення з Юлією було логічним завершенням частих сімейних конфліктів та суперечок, і сталося це за загальною згодою. Пара намагалася зберегти сім'ю, проте було вже надто пізно.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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