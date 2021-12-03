Сергій Притула вперше показав на фото шестимісячну доньку

Після того, як у сім'ї Притули з'явилася ще одна дівчинка, ведущий заявив, що вони із дружиною не проти й четвертої дитини.
Зараз у Сергія троє дітей – старший син Дмитро від першого шлюбу та дві доньки від другої дружини Катерини – Соломія та Стефанія.
На своїй сторінці у Instagram Сергій Прітула опублікував нову світлину із дітьми.
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Що відомо про особисте життя Притули
Сергій та його майбутня друга дружина Катерина познайомилися на роботі. Спочатку між ними були робочі стосунки, та пізніше вони переросли у романтичні.
Пара одружилася у 2015 році, весілля пройшло у Львові. У липні 2017-го у подружжя з'явилася дочка Соломія. А в травні цього року у Сергія та Катерини народилася друга дитина – дочка Стефанія. У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу.
Перша дружина Сергія – Юлія Андрійчук. Раніше в інтерв'ю "Зірковому шляху" Притула зізнався, що розлучення з Юлією було логічним завершенням частих сімейних конфліктів та суперечок, і сталося це за загальною згодою. Пара намагалася зберегти сім'ю, проте було вже надто пізно.
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