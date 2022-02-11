Сергій Притула зізнався, хто допомагає йому влаштовувати сюрпризи для дружини

Сергій Притула за лаштунками шоу "Ігри талантів", яке стартує на телеканалі "Україна з 26 лютого, поділився своїм ставленням до Дня святого Валентина, а також розповів, хто допомагає йому радувати кохану приємними сюрпризами

Сергій Притула розповів, що спокійно ставиться до Дня святого Валентина / Фото: Instagram

Сергій Притула зазначає, що він як людина, яка народилася 40 років тому, у дитинстві чи юності День закоханих не святкував. При цьому телеведучий не проти запозичень і, в принципі, для нього це досить приємне свято.

Я завжди закриваю очі на те, що це абсолютно маркетологічна історія. Проте, якщо людям хочеться максимально загострити свої почуття саме в цей день шляхом якихось поцілунків і романтичних вечорів, чому ні? Я ніколи не надавав якогось серйозного значення цьому святу, але знаю, що для моєї дружини це важливий день і вона хоче в цей момент додаткової уваги. Тому розумію, що своє ставлення треба іноді запхати глибоко в кишеню і зробити так, щоб людині, яка тебе любить, теж було приємно від твоєї уваги. Головне – щоб було з ким святкувати День святого Валентин

Сергій Притула зі своєю дружиною Катериною / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

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А ось традиційний для цього дня подарунок у вигляді букета телеведучий не вважає особливим. Говорить, що дарує дружині квіти без приводу. Більше того, у Притули є флорист, який йому завжди допомагає у цьому питанні.

Я дарую жінці квіти не по датах, а коли знаю, що сьогодні цим можу зробити їй додаткову приємність. І коли їду додому, телефоную Любі, яка за дві вулиці від нашого помешкання має невеличку квіткову крамницю. Кажу: "Люба, время подлета вертушки 30 минут". Це означає, що за 30 хвилин Люба має скласти якусь ікебану, маленький букетик. Вона в мене запитує: "Що ви сьогодні хочете?" Я відповідаю: "Прикрасити чимось яскравим цей буденний вечір". Я приїжджаю, а там чекає якесь різнобарв’я кольорів. Люба вже знає, що мені потрібно, коли, наприклад, у кума день народження або коли мене не було вдома 4 дні. У нас із нею розуміння з півслова, – розповів Сергій Притула.

Сергій Приула з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/siriy_ua

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Розважальний проект по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Раніше Сергій Притула пояснив, чому відмовився бути ведучим Нацвідбору.