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Сергія Бабкіна облили брудом через від'їзд з України: дружина співака не змовчала

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 17:42
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Сніжана Бабкіна вирішила особисто відповісти хейтерам, які гостро критикують музиканта за виїзд за кордон
Дружина Сергія Бабкіна відреагувала на хейт щодо виїзду музиканта за кордон
Дружина Сергія Бабкіна відреагувала на хейт щодо виїзду музиканта за кордон / Фото: Instagram

На початку війни Сергій Бабкін разом з сім'єю покинув рідний Харків та поїхав до друзів у Дніпро. Згодом музикант з трьома дітьми та дружиною вирушили до Німеччини. Про евакуацію музикант розповів програмі "Зірковий шлях".

Новина про те, що музикант виїхав за кордон викликала справжній резонанс у Мережі. Деякі користувачі зацькували артиста за такий вчинок:

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  • І не повертайся.
  • Краще б мовчав. Що цей, що Монатик, що Потап та інші! Нахрена нам ваше каяття. Заткніться і мовчки сидіть за кордоном, а там побачимо, як до вас на концерт ходитимуть!
  • А чому наші чоловіки у когось сини (молоді хлопчики, яким ще нема і 20 років неможуть виїхати і так само заробляти гроші і пересилати для ЗСУ) брати немають права на виїзд. Як завжди страждають прості люди.
  • Ти диви як скоренько втік.
  • Нормальненько ... всі чоловіки повинні сидіти в Україні, а він спокійно їздить Європою.
  • Боягуз, жалюгідний.
  • Може я і категорична, але хто бігом втік за кордон – хай там і лишаються.
Скріншот instagram/zirkovyi_shlyah
Скріншот instagram/zirkovyi_shlyah

Дружина музиканта Сніжана Бабкіна, не витримавши цього хейту, вирішила роз'яснити недоброзичливцям ситуацію.

Людина щодня має приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, людям похилого віку вижити! Виїхав згідно із законом — троє дітей. Не пішов воювати, бо переніс протягом року три операції на очі, рятуючись від сліпоти. Робіть все від себе залежне, щоб у нашій країні швидше настав мир! А не ось це, чим ви тут займаєтесь, — написала Бабкіна.

Скріншот instagram/zirkovyi_shlyah

Зазначимо, подружжя Бабкіних виховують двох спільних дітей: доньку Веселину та сина Єлисея, а також сина Сніжани від попереднього шлюбу, Артура. Також у артиста є син Ілля від першого шлюбу.

Сергій Бабкін з сім'єю
Сергій Бабкін з сім'єю / Фото: Instagram

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До слова, зараз Бабкін дає благодійні концерти у різних європейських країнах, кошти з яких підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню для Путіна.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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