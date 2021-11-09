Мережу збентежило нове відео Тіни Кароль: "До чого цей еротичний посил?"

Популярна співачка продовжує експериментувати з іміджем. Часто шанувальники у захваті від нових образів Тіна Кароль. Але цього разу не всі оцінили ролик

У Мережі не оцінили нове відео Тіни Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

На фан-сторінці Тіни Кароль опублікували нове відео співачки під пісню "Двойной рай", на яку вона нещодавно презентувала кліп. Артистка з'явилася в чорному костюмі, що обтискає, образ доповнила червона помада.

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Шанувальники рідко критикують експерименти артистки, але цього разу образ Тіни Кароль більшість назвала вульгарним.

"Вульгарності немає меж. Не та Тіна що була колись! Сумно"

"Щось пішло не так, Тіна, що далі?"

"Їй так це не личить"

"Але вони ж виглядають як мами з сином. До чого цей еротичний посил? Безглуздо і неприємно виглядає"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, днями Тіна Кароль відповіла на безліч запитань шанувальників та зізналася, що нещодавно була закохана, але стосунки вже закінчилися. Саме цьому присвячений її новий альбом.

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