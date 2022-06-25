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Шубка як у Лободи: Анна Asti стала клоном співачки (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 червня, 18:05
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У свій день народження екс-солістка гурту Artik&Asti, яка залишилася в Росії, постала у новому образі. Знайдіть відмінності з Лободою у матеріалі
Анна Asti копіює Світлану Лободу
Анна Asti копіює Світлану Лободу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вже не вперше фанати Ганни Дзюби помічають її неймовірне подібність зі Світланою Лободою. Це сталося відразу після того, як співачка залишила популярний дует і змінила імідж.

Не тільки риси обличчя та біле волосся поєднують двох виконавиць. Все частіше Asti з'являється на своїх концертах у вбраннях точнісінько, як у Лободи.

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На останньому виступі Дзюби на честь її народження глядачі розгубилися, адже спершу подумали, що перед ними інша співачка.

Так, артистка приміряла шкіряні легінси та білу шубу, образ доповнили сонцезахисні окуляри...але, здається, десь ми таке вже бачили. Ах так, ще в грудні так само вже з'являлася Лобода. Є відчуття, що все вбрання Дзюба бере колеги в оренду.

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Скріншот із відео

Шанувальники співачки-перебіжниці шепочуться: стилісти Анни просто перестали заморочуватися над її образами та черпають натхнення у творців сценічних вбрань Лободи.

Варто зазначити, що кардинальна відмінність між двома виконавицями все ж таки є. Після повномасштабного вторгнення РФ до України Лобода повернулася на Батьківщину. Водночас, екс-солістка Artik&Asti записує дуети з Кіркоровим, співає для рашистів та влаштовує гучні вечірки.

Раніше ми розповідали, що Нателла Крапівіна назвала Анну Asti копією Світлани Лободи, що розповніла.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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