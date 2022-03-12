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Зірка "Зачарованих" Шеннен Доерті знову закликала підтримати Україну: "Молитв недостатньо"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 13:46
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На своїй сторінці в інстаграм актриса знову звернулася до миру із закликом зупинити війну в Україні
Знаменита актриса знову заступилася за українців
Знаменита актриса знову заступилася за українців / Фото: Getty Images, instagram.com/theshando

В Україні йде 17-й день війни, воєнного божевілля, яке почала Росія проти українського народу. Цивілізований світ, як і раніше, стоїть поряд з нами, засуджуючи путінські дії на території нашої країни. Знаменита голлівудська актриса Шеннен Доерті – одна з тих, хто з першого дня підтримує Україну та всіляко закликає світ не залишатися байдужим до ситуації. Наразі Україна стримує навалу рашистів, захищаючи також і європейські країни.

На своїй сторінці у інстаграм Шеннен Доерті опублікувала послання, заявивши, що лише молитов недостатньо для нашого народу.

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Реальність для України. Я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Це війна, яка зачіпає всіх нас і вимагає від нас щодня говорити про те, що робить Путін та його військові злочини. Молитв недостатньо для народу України. Ми повинні продовжувати розповідати їхню історію мужності, відваги, сили. Розкажіть історії про загиблі сім'ї, розбомблені лікарні, розстріляних дітей… Про життя, що назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну,

- заявила актриса.

Раніше вона також публікувала відео зі зверненням президента України Володимира Зеленського, ролики зі збиранням гуманітарної допомоги нашій країні, а також відео зі злочинами Путіна на території України.

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Ми вкотре дякуємо Шеннен за її позицію та допомогу на благо України.

Також ми не втомлюємося говорити про те, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

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Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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