Слава Дьомін закликав Ані Лорак не мовчати та зробити вибір: Україна чи гроші

Ані Лорак у соцмережах продовжує зберігати мовчання. Кілька днів тому вона лише написала, що не хоче війни

Слава Дьомін звернувся до Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/slavademin_official

Днями Катя Осадча закликала українок, які працюють у Росії не мовчати і висловити свою позицію. Телеведуча звернулася до Ані Лорак, яка сім років живе із донькою в Росії. Співачка вирішила не відповідати Осадчій. Учора радіоведучий Слава Дьомін також написав співачці. У себе у Stories він опублікував повідомлення.

Я бачу, що ти дивишся мій сторіс і бачиш, що відбувається у тебе на Батьківщині. Цьогу разу відмовчуватися не вдасться. Тому що мовчання прирівнюється до підтримки війни. І так! Це війна. Говорю тобі я, який ховається від ракет в укритті. Час вибирати. Батьківщина чи бабло та кар'єра

Скріншот: Instagram

Як зазначив радіоведучий, співачка не відповіла йому на повідомлення.

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Але, схоже, Ані Лорак не хоче бачити звернення відомих українців, які закликають висловити позицію. В фан-акаунті артистки написали, що Ані Лорак заборонила в Instagram тегати себе у Stories та постах.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, українські зірки у соцмережах активно показують війну в Україні, просять російських зірок не заплющувати очі на вторгнення Росії та виходити на мітинги.

Раніше Андрій Макаревич закликав Росію припинити напад на Україну. А ось Анджеліна Джолі молиться за український народ.