Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж

Томусяк vs Мінкульт

Депп і Макгрегор

Спірс винить маму

Правда про Оксі

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Камінська показала себе у шкільні роки: Хто ще проти пластики?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 16:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексучасниця популярного гурту НЕАНГЕЛИ показала, як виглядала на шкільному випускному. Співачка поділилася у Мережі архівними кадрами, які зворушили фанатів
Слава Камінська показала, як виглядала до пластики.
Слава Камінська показала, як виглядала до пластики. / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камніська, яка зізнались, що з дитинства ненавидить домашні турботи, оприлюднила відео, де вона разом з однокласниками виступає на сцені.

На кадрах Камінська у чорній приталеній сукні чарівно співає. Видно, що талант у 37-річної артистки з дитинства. До речі, у неї було темне довге волосся.

Реклама
Фото: Скріншот Instagram/babaslavka

Зірка з гумором прокоментувала свій запис і навіть посміялася із себе, порушивши тему пластичних операцій.

Так! Хтось щось проти пластики ще має? – пожартувала співачка, натякнувши на свою зовнішність.

За декілька годин відео зірки зібрало понад 100 тис. переглядів. Прихильники Слави зробили їй компліменти як за її зовнішність, так і за голос.

Реклама

Багато користувачів Мережі назвали запис дуже милим і теплим. Особливу увагу фани звернули на голос співачки, який уже в школі був дуже глибоким.

Що пишуть фоловери про архівне відео Камніської:

  • Сміливо. Не кожен наважиться викласти відео із випускного.
  • З такої невпевненої дівчинки, яка не знає куди подіти руки і весь час поправляє волосся, перетворилася на жінку вогонь.
  • Слава супер, а голос шик.
  • Красивою дівчинкою була, а зараз розкішна.
  • Вірш прочитала найкраще, з виразом, одразу видно, артистка! Жива, весела!
  • Слава, ти завжди була і залишаєшся красивою, крім твоїх брів тоді.
Фото: Скріншот Instagram/babaslavka

Як прославилася співачка?

Камінська стала відомою як учасниця НЕАНГЕЛИ, яку заснував продюсер Юрій Нікітін у далекому 2006 році. Артистка тоді співала в дуеті разом з Вікою (справжнє ім'я Катерина Смеюха – Ред). За роки свого існування гурт встиг запам'ятатися такими композиціями: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман" та інших.

Реклама

4 березня 2021 року стало відомо, що гурт розпався. Дует більше не даватиме концерти, проте продовжить виступи на закритих вечірках. Водночас Слава і Віка самостійно будують сольні кар'єри.

Камінська першою дебютувала як сольна співачка. У березні цього року вона презентувала пісню "911" під сценічним псевдонімом Slava Kaminska. Пізніше артистка випустила богемний кліп Slava Bogu, де розповіла про те, як вона рада бути вільною від сумних стосунків.

Нагадаємо, що влітку 2014 році Слава вдруге одружилась. Її обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський. Взимку того ж року в пари народився син Леонард, а в грудні 2015-го – донька Лаура. Проте у 2019 році пара розлучилася.

Ще кілька новин про ексучасниць НЕАНГЕЛІВ:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Цитата дня

Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів

Asti співачка, екссолістка поп-гурту "Artik & Asti"
Перший коментар про розпад гурту
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти