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Сніжана Онопко заступилася за Макса Барських і нагадала Тіматі про його заробітки в Україні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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16 березня, 12:10
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Топ-модель Сніжана Онопко прокоментувала висловлювання Тіматі на адресу Макса Барських
Сніжана Онопко нагадала Тіматі про його концерти в Україні
Сніжана Онопко нагадала Тіматі про його концерти в Україні / Фото: Instagram

Тіматі, який підтримує путіна та російську агресію, зачепили слова Макса Барських про діряву росію. Український співак став отримувати погрози від репера. У конфлікт втрутився Потап, та й сам Барських не мовчав. Тепер погрози Тіматі вирішила прокоментувати Сніжана Онопка.

Відома топ-модель розповіла, що не російському реперу нагадувати про гастролі Барських у росії.

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Скріншот: Instagram

Напевно, Тимур забув, скільки ти співав у всіх моїх друзів на корпоративах і скільки грошей ти заробляв, як тобі оплачували Куршавель та все інше. Ти б уже не говорив із чиєї ложки їв Макс. Тому що ти з нашої ложки якщо стільки ж. Тому я закликаю тебе, краще мовчи, бо ти викликаєш агресію у всіх нас. Усіх, хто знає, як ти співав і де виступав. і як валив останній раз із Києва і хто тобі допомагав, коли тебе мало не прибили.

Нагадаємо, Макс Барських заявив , що готовий відмовитися від популярності та успішної кар'єри в росії через вторгнення путіна на територію незалежної України.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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