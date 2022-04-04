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Солістка Go_A Катя Павленко заспівала антивоєнний хіт Джона Леннона перед футбольним матчем в Італії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 10:23
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Українська співачка дуетом виступила з італійською артисткою Gaia в місті Турині
Катерина Павленко виступила на відкритті футбольного матчу в Турині
Катерина Павленко виступила на відкритті футбольного матчу в Турині / Фото: Getty Images, скриншот

Фронтвумен гурту Go_A виступила на відкритті футбольного матчу 31-го туру серії А між командами "Ювентус" та "Інтер". Такий захід на підтримку Україні пройшов на заповненому стадіоні "Альянс Стедіум" у Турині.

Катерина Павленко заспівала легендарну пісню Джона Леннона Imagine разом з італійською співачкою Gaia. Весь стадіон та футболісти оваціями відреагували на виступ артисток.

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До слова, обидві співачки були одягнені у біле та тримали у руках синьо-жовті стрічки.

Під час виступу на стадіоні спеціально вимкнули освітлення трибун, а вболівальники своєю чергою увімкнули ліхтарики. Катя та Gaia співали на газоні, а футболісти стояли на задньому фоні.

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Виконання саме цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією мало за мету вчергове привернути увагу всього світу до війни в Україні та закликати всіх об'єднатися для досягнення миру, – поділився гурт Go_A.

Запропонували провести таку акцію на підтримку України футбольні клуби, а італійська Серія А підтримала її.

До речі, обрав пісню президент Серії А. Він пояснив, що саме ця композиція "про надію, її вивчають у школах, щоб діти отримали уявлення про цінності миру, братерства та толерантності".

Коротко про пісню Джона Леннона

Imagine (з англ. — Уявіть собі) — пісня, в якій автор виклав свої погляди на те, яким має бути світ. Композиція вважається світовим антивоєнним гімном і маніфестом на знак протесту проти дискримінації.

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Раніше ми повідомляли, що Міка Ньютон та Джон Ледженд присвятили пісню Україні на церемонії нагородження "Греммі-2022".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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