Kalush Orchestra показали нові костюми на першій репетиції Євробачення-2022

Kalush Orchestra провели першу репетицію свого номера на сцені "Євробачення" та показали, як змінилися їхні костюми для фінального виступу

Kalush Orchestra показали оновлені вбрання для Євробачення-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Вокальний конкурс "Євробачення-2022" у Турині відбудеться вже 11 травня, тому у музикантів триває інтенсивна підготовка та відпрацювання номерів.

Представники України Kalush Orchestra вже представили нову версію треку Stefania, який підготували спеціально для участі у конкурсі. А під час першої репетиції показали, як виглядатимуть їхні нові костюми.

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Kalush Orchestra представили нові костюми / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Незмінними в образі музикантів залишилися лише рожева панамка Калуша, яка вже стала його візитною карткою, та блискучий жилет. В інші наряди додалися нові деталі та колірні рішення.

Представники України на першій репетиції Євробачення-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

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За задумом, під час номеру українського колективу на фоні будуть показані чорно-білі кадри з традиційними етнічними мотивами.

Kalush Orchestra на першій репетиції у Турині / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Також сцена підсвічуватиметься сотнями лампочок у кольорах українського прапора, створюючи купол над учасниками.

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Сцена під час виступу України на Євробаченні-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Згідно зі ставками букмекерів, цього року Україна має всі шанси знову здобути перемогу на конкурсі "Євробачення". Пісня "Stefania" продовжує набирати сотні прослуховувань та вже стала хітом серед користувачів соцмереж.

Раніше фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зізнався, як вчинить у разі мобілізації.