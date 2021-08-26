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Заспівала на мові агресора і не дотягнула ноту: Полякова відповіла на популярні коментарі хейтерів (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 серпня, 17:47
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Оля прокоментувала повідомлення, які вона регулярно отримує від недоброзичливців. Артистка записала відеозвернення, яке опублікувала в Instagram
Оля Полякова записала відео для своїх хетерів
Оля Полякова записала відео для своїх хетерів / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно Оля і багато інших українських зірок виступили на святковому концерті НСК "Олімпійський". Артистка також взяла участь в зйомках святкових ТВ-проєктах до Дня Незалежності. У коментарях Олю зазвичай критикують за її "легковажний" репертуар, цього разу її критикували не тільки за це. Багато хто писав, що співачка нібито "не дотягнула ноту".

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Наприклад, Олю, яка виконала "Віват, Король" на концерті "Національна легенда України", порівняли зі знаменитою артисткою Тамарою Гвердцителі.

Нічого, що я співала на терцію вище, ніж у Тамари, і на октаву вище, ніж були всі її високі ноти? – каже Полякова.

Інші розкритикували Олю за те, що вона співає російською – державною мовою країни-агресора, Росії. У відповідь на цю критику Оля зазначила, що на НСК "Олімпійський" вона виконувала пісню "Сіла птаха". Але і тут знайшлися ті, хто залишився незадоволений – артистку порівняли з відомими українськими співачками Ніною Матвієнко та Таїсією Повалій.

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Оля відповіла, що вона "не Ніна Матвієнко і не Таїсія Повалій" і "свій біль в пісні вона переживає по-своєму". З усього цього вона зробила висновок, що що б людина не робила – завжди знайдуться незадоволені.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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