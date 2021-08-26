Спела на языке агрессора и не дотянула ноту: Полякова ответила на популярные комментарии хейтеров (видео)

Оля прокомментировала сообщения, которые она регулярно получает от недоброжелателей. Артистка записала видеообращение, которое опубликовала в Instagram

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Недавно Оля и многие другие украинские звезды выступили на праздничном концерте НСК "Олимпийский". Артистка также приняла участие в съемках праздничных ТВ-проектах ко Дню Независимости. В комментариях Олю обычно критикуют за ее "легкомысленный" репертуар, в этот раз ее критиковали не только за это. Многие писали, что певица якобы "не дотянула ноту".

Реклама

К примеру, Олю, которая исполнила "Виват, Король" на концерте "Национальная легенда Украины", сравнили со знаменитой артисткой Тамарой Гвердцители.

Ничего, что я пела на терцию выше, чем у Тамары, и на октаву выше, чем были все ее высокие ноты? – говорит Полякова.

Другие раскритиковали Олю за то, что она поет на русском- государственном языке страны-агрессора, России. В ответ на эту критику Оля отметила, что на НСК "Олимпийский" она исполняла песню "Сіла птаха". Но и тут нашлись те, кто остался недоволен – артистку сравнили с известными украинскими певицами Ниной Матвиенко и Таисией Повалий.

Реклама

Оля ответила, что она "не Нина Матвиенко и не Таисия Повалий" и "свою боль в песне она переживает по-своему". Из всего этого она сделала вывод, что что бы человек ни делал – всегда найдутся недовольные.

Еще несколько материалов про Олю:

Как звезды реагируют на хамов – смотрите видеосюжет: