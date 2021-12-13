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Ксенія Мішина отримала від Олександра Еллерта подарунок за 60 тисяч гривень – на що комік так розщедрився

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 12:09
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Українська актриса показала річ із найвищим цінником у своєму гардеробі, яку колишній обранець подарував їй на день народження
Ксенія Мішина розсекретила найдорожчий подарунок від Еллерта
Ксенія Мішина розсекретила найдорожчий подарунок від Еллерта / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" похвалилася своїми брендовими сукнями та аксесуарами. Декілька образів, в яких Ксенія з'являлася протягом проекту, так їй сподобалися, що вона вирішила поповнити ними свій гардероб.

Але все ж таки найдорожчою річчю виявився подарунок Олександра Еллерта, про причину розлучення з яким вона нещодавно розповіла.

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Це сумочка Louis Vuitton. Вона коштувала близько 2,5 тис. доларів. На день народження був такий подарунок, його мені мій колишній подарував, – зізналася актриса в програмі "Світське життя".

На День народження Еллерт подарував Мішиній сумочку Louis Vuitton
На День народження Еллерт подарував Мішиній сумочку Louis Vuitton / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Мішина обрала комедійного сценариста Сашу Еллерта. Після шоу пара деякий час публічно демонструвала стосунки, але потім вони вирішили все ж таки їх приховувати. З того часу Олександр та Ксенія не публікували спільні фото та сторіз, а питання про те, чи разом вони – ігнорували.

Як пізніше з'ясувалося, бажання закоханих зробити вигляд, що вони не разом переросло в реальність, і пара розійшлася по-справжньому.

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Марина Григоренко
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