Святослав Вакарчук став лейтенантом ЗСУ – як музикант допомагає у різних точках України

Лідер ОЕ активно їздить країною і виступає перед військовими та цивільним населенням

Святослав Вакарчук став лейтенантом ЗСУ / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Багато українських зірок вступили до лав тероборони та займаються волонтерством. Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук співає для українців на вокзалах, у метро та на площах у різних куточках країни.

З початком широкомасштабного наступу на Україну Святослав Вакарчук поспішив вступити до лав захисників. Як розповів виконавець, він має звання лейтенанта ЗСУ, а Львівська військово-цивільна адміністрація дала йому завдання підтримувати українців.

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Львівська ВЦА у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні і надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках, – розповів Вакарчук у коментарі "Радіо Свобода".

В Instagram Святослав Вакарчук регулярно ділиться відеозвітами своїх виступів. Зараз музика як ніколи підтримує бойовий дух та віру у краще.

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Раніше солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька заспівала гімн України у центрі Нью-Йорка.

Також 27 березня у польській столиці відбудеться концерт, на якому виступатимуть рок та реп-виконавці, які підтримали Україну – Т-fest, FACE, Нерви та інші.

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