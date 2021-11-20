Онучка Софії Ротару засвітила груди у пікантній фотосесії: Тиха буря

20-річна модель Соня Євдокименко неабияк розбурхала уяву своїх прихильників. І все через відверті знімки, зроблені на вулиці Нью-Йорка

Модель показала нові пікантні фото. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Онучка знаменитості, яка нещодавно відзначила зі своїм бойфрендом першу річницю стосунків, іноді любить викликати фурор в Мережі пікантними фотосетами. Цього разу вона естетично позувала в відвертому чорному топі від Jaquemus, який злегка прикривав груди.

Відзначимо, що таке вбарання застібається за допомогою спеціальної шпильки. Тож не дивно, що частково було видно бюст Соні.

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Зірка опублікувала фото в чорно-білі стилі в Instagram. На одній світлині вона позує для пікантного фотосету біля будівлі.

Тиха буря, – лаконічно підписала фото Євдокименко.

Соня Євдокименко позувала для фотосету у Нью-Йорку. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Інше фото онучки Ротару було портретне. На кадрах видно, що дівчина зібрала волосся у хвостик. А образ доповнила доволі стриманим та природнім мейком. Вона зробили акцент на очах, намалювавши привабливі стрілки.

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Для фотосесії модель нанесла легки макіяж. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

До речі, ви помітили які вийшли приголомшливі та якісні кадри. Здається, ми знаємо у цьому секрет фотоуспіху.

У Мережі фоловери одразу ж оцінили стрункість Соні та її неймовірну граційність:

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Чудові кадри, сестричко.

Фото просто вища ліга.

Соня, ти дивовижна красуня!

Фото: Скріншот instagram/iamsofiaeve

Відзначимо, що знаменитість не вперше з'явились на знімках у відвертій кофтинці. Ще наприкінці літа дівчина хизувалася нею під час подорожі до України – на Андріївському узвозі.

Соня позує у відвертій кофтинці на Андріївському узвозі / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Коротко про зірку

Соня народилася у 2001 році. Її батько – єдиний син Софії Ротару – продюсер Руслан Євдокименко. Зараз дівчина вчиться у нью-йоркському університеті Parsons For Design та будує модельну кар'єру.

Взимку 2020 року стало відомо, що дівчина зустрічається з підприємцем Денисом Жадановим. До цього Соня перебувала у стосунках з французом Марко Дюменілем.

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Денису Жаданову 32 роки, він родом з України. Зараз чоловік – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодших за 30 років".

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