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Такого концерту ще не було: Вакарчук виступив під звуки артилерійської канонади

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 21:50
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Лідер гурту "Океан Ельзи" дав невеликий концерт у поліцейській дільниці
Святослав Вакарчук виступив у Луганській області
Святослав Вакарчук виступив у Луганській області / Фото: скріншот, Instagram

Святослав Вакарчук уже побував у Харкові, Охтирці, Сумах, Києві, Одесі, а тепер вирушив до Луганської області. Музикант зустрічається з волонтерами, військовими, грає мініконцерти для переселенців та захисників нашої країни.

У себе в соцмережах лідер "Океану Ельзи" публікує відео з таких зустрічей. Цього разу Вакарчук виступив перед поліцейськими на Луганщині.

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Вперше співав у поліцейській дільниці:) під звуки реальної канонади. Та, як кажуть у нас, "шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль", – розповів музикант у себе Facebook.

Раніше Святослав Вакарчук опублікував відео з головою Луганської обладміністрації Сергієм Гайдаєм та закликав усіх мешканців регіону евакуюватися на час воєнних дій.

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Нагадаємо, днями Святослав Вакарчук вирішив записати російською відеозвернення до росіян, які вважають себе "ні в чому не винними".

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Еліна Пелешенко
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