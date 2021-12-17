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TamerlanAlena переспівали "Одну калину" – слухаємо нову версію хіта Софії Ротару

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 12:15
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Український дует представив свою версію однієї з найпопулярніших пісень із репертуару Софії Ротару
/ Фото: прес-служба, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Останнім часом дедалі частіше українські артисти переспівують пісні своїх колег . TamerlanAlena вирішили не відставати від трендів. Український дует представив хіт Софії Ротару у сучасному денс-аранжуванні та з реп-куплетом.

Це легендарна пісня, яка викликає дуже сильні емоції. Вона душевна та по-справжньому народна, її знають декілька поколінь, – розповіли артисти.

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У коментарях сучасну версію пісні "Одна калина" вже встигли оцінити. Трек зібрав багато позитивних відгуків.

  • "Дуже класно, стильно та танцювально. Мені сподобалося. Молодці"
  • "Трек у новому звучанні бомба! Пісні українською завжди викликають лише позитивні емоції, тим більше якщо це старий хіт у новому звучанні! 10 балів"
  • "Дуже красиво. Мурашки по тілу"
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, пісня "Одна калина" була написана Русланою Квінтою разом із поетом Віталієм Куровським. Софія Ротару хотіла мати у своєму репертуарі ще один хіт як "Червона рута".

Саме "та" пісня прийшла до Руслана Квінти в машині, дорогою на роботу.

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Коли пісня була готова, ми запросили до студії Софію Ротару. Вона не визнає прослуховування нових композицій через Інтернет. Вважає за краще, щоб автор сів за рояль і виконав написане. Перед її приїздом у мене руки тремтіли від хвилювання. Пісня здавалася надто простою. Грав, опустивши очі, але коли зустрівся з очима Софії Ротару, зрозумів, що влучив у крапку. "Це приголомшливо!" – згадував Руслан Квінта.

Софія Ротару після "Пісні року" виступила на концерті "95 кварталу" .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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