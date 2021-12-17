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TamerlanAlena перепели "Одну калину" – слушаем новую версию хита Софии Ротару

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 12:15
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Украинскую дуэт представил свою версию одной из самых популярных песен из репертуара Софии Ротару
/ Фото: пресс-служба, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

В последнее время все чаще украинские артисты перепевают песни своих коллег. TamerlanAlena решили не отставать от трендов. Украинский дуэт представил хит Софии Ротару в современной дэнс-аранжировке и с рэп-куплетом.

Это легендарная песня, вызывающая очень сильные эмоции. Она душевная и по-настоящему народная, ее знают несколько поколений, – рассказали артисты.

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В комментариях современную версию песни "Одна калина" уже успели оценить. Трек собрал много положительных отзывов.

  • "Очень классно, стильно и танцевально. Мне понравилось. Молодцы"
  • "Трек в новом звучании бомба! Песни на украинском всегда вызывают только позитивные эмоции, тем более если это старый хит в новом звучании! 10 баллов"
  • "Очень красиво. Мурашки по телу"
Скриншот: YouTube

Напомним, песня "Одна калина" была написана Русланой Квинтой вместе с поэтом Виталием Куровским. София Ротару хотела иметь в своем репертуаре еще один хит как "Червона рута".

Именно "та" песня пришла к Руслану Квинте в машине, по дороге на работу.

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Когда песня была готова, мы пригласили в студию Софию Ротару. Она не признает прослушивания новых композиций по Интернету. Предпочитает, чтобы автор сел за рояль и исполнил написанное. Перед ее приездом у меня руки дрожали от волнения. Песня казалась слишком простой. Играл, опустив глаза, но когда встретился с глазами Софии Ротару, понял, что попал в точку. "Это потрясающе!" – вспоминал Руслан Квинта.

София Ротару после "Песни года" выступила на концерте "95 квартала".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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