Телеведучий Дмитро Комаров показав наслідки обстрілу на Оболоні та порівняв його з Фукусімою

Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбувати житлові квартали у столиці України. Напередодні ворожий снаряд влучив у будинок продюсера Ігоря Кондратюка.
Від важкої артилерії постраждав і багатоквартирний будинок в Оболонському районі Києва. Жахливі кадри з місця події показав у своєму Instagram Дмитро Комаров.
Журналіст на відео розповів про те, які трагічні наслідки має армія російських "визволителів".
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Горе принесла російська ракета. Обвали. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновано. Сльози людей. Розпач. Горе. Сотні зруйнованих "мрій", – написав Комаров.
Мандрівник, який багато чого побачив за час своїх експедицій, був шокований тим, що подібне могло статися у мирному Києві. Комаров порівняв те, що сталося, з найвідомішими атомними катастрофами.
Я бував у Чорнобилі та Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією, – написав журналіст.
Також на відео Дмитро показав мешканку будинку, яка, впізнавши ведучого, звернулася до нього за допомогою. Жінка розповіла, що дивом вижила й не отримала поранення від уламків.
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