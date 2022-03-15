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Телеведучий Дмитро Комаров показав наслідки обстрілу на Оболоні та порівняв його з Фукусімою

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 17:32
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Український телеведучий та мандрівник шокований тим, що відбувається у рідному Києві. Дмитро Комаров показав жахливі кадри після обстрілу
Дмитро Комаров показав наслідки обстрілу на Оболоні
Дмитро Комаров показав наслідки обстрілу на Оболоні / Фото: instagram.com/komarovmir

Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбувати житлові квартали у столиці України. Напередодні ворожий снаряд влучив у будинок продюсера Ігоря Кондратюка.

Від важкої артилерії постраждав і багатоквартирний будинок в Оболонському районі Києва. Жахливі кадри з місця події показав у своєму Instagram Дмитро Комаров.

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Журналіст на відео розповів про те, які трагічні наслідки має армія російських "визволителів".

Горе принесла російська ракета. Обвали. Пожежа. Смерть. Квартири зруйновано. Сльози людей. Розпач. Горе. Сотні зруйнованих "мрій", – написав Комаров.

Фото – instagram.com/komarovmir

Мандрівник, який багато чого побачив за час своїх експедицій, був шокований тим, що подібне могло статися у мирному Києві. Комаров порівняв те, що сталося, з найвідомішими атомними катастрофами.

Я бував у Чорнобилі та Фукусімі. Я бачив, як страшно виглядають будинки, в яких зупинилося життя. В один момент. Вчора я побачив це вдома. Сніданок, який не встигли доїсти. Іграшки, які діти поспіхом кинули. Всі речі, все життя, все те, що сім'ї збирали десятиліттями, в одну мить знищено російською армією, – написав журналіст.

Фото – instagram.com/komarovmir

Також на відео Дмитро показав мешканку будинку, яка, впізнавши ведучого, звернулася до нього за допомогою. Жінка розповіла, що дивом вижила й не отримала поранення від уламків.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Даніель Салем Даніель Салем
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Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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9
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